„Hospodaření sektoru vládních institucí skončilo v roce 2025 deficitem 2,1 procenta HDP. Navzdory pokračujícímu ekonomickému oživení se saldo veřejných financí meziročně mírně zhoršilo o 0,1 procentního bodu vlivem výrazného zrychlení investic, rostoucích náhrad zaměstnancům, sociálních dávek a dotací,“ uvedlo ministerstvo.
Letos ministerstvo očekává prohloubení schodku veřejných financí, když výdaje vzrostou o 4,2 procenta a příjmy o 3,1 procenta. Strukturální deficit, tedy výsledek hospodaření očištěný o vliv hospodářského cyklu a mimořádné položky, by měl letos být 2,4 procenta HDP po loňských 2,2 procenta HDP.
Letos se podle predikce také prohloubí dluh veřejného sektoru. „Spolu s rostoucím zadlužením porostou i úrokové výdaje, odhadem o 12,9 procenta, a dosáhnou úrovně 1,4 procenta HDP,“ uvedlo ministerstvo v predikci. Zadlužení se ale nepřiblíží dluhové brzdě nastavené na 55 procent HDP. V případě překonání dluhové brzdy musí vláda předložit návrh vyrovnaného nebo přebytkového státního rozpočtu a fondů.