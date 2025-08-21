„Aktuální čísla potvrzují trend, že se česká ekonomika postupně vrací k udržitelnému růstu. Je to jak díky nízké a stabilní inflaci, která by měla v příštím roce ještě klesnout, tak i rostoucím reálným mzdám o čtyři procenta, které se viditelně odráží ve vyšší spotřebě domácností,“ uvedl ministr financí Zbyněk Stanjura.
Do prognózy se promítají i americká cla. „Domníváme se že americká celní politika způsobí nižší dynamiku české ekonomiky o tři desetiny procentního bodu letos a o čtyři desetiny v příštím roce. Obdobná čísla odhadujeme i pro další země jako třeba Německo,“ dodal vrchní ředitel sekce Hospodářské strategie a politiky David Prušvic.
Na druhé straně však podle něj do výhledu vstupují i pozitivní faktory, jako je německý stimulační balíček počítající s rozvolněním fiskálních pravidel. „Mělo by to být plus 0,2 až 0,3 procentního bodu, dopad cel bude tedy zčásti kompenzován balíčkem Německa,“ sdělil Prušvic.
Inflace by měla v příštím i následujícím roce setrvat v tolerančním pásmu České národní banky a letos se zastavit na 2,4 procenta. Projevovat se bude i nadále kolísavost cen potravin a pohonných hmot. Protiinflačně bude podle ministerstva působit očekávaný pokles dolarové ceny ropy, posilování koruny a v letošním roce i nižší ceny energií.
„Naopak inflaci by měly tlačit nahoru rostoucí mzdy, zvýšení spotřebních daní z alkoholu a tabáku a také přetrvávající zvýšená cenová dynamika u služeb včetně nájemného,“ uvedl resort ve zprávě.
Schodek veřejných financí by měl letos mírně klesnout na 1,9 procenta HDP, veřejné zadlužení pak mírně naroste na 44,2 procenta HDP.
Bankéři vidí růst podobně
Na 2,1 procenta zlepšila odhad letošního růstu české ekonomiky i Česká bankovní asociace. V předchozí prognóze v květnu očekávala, že se hrubý domácí produkt letos zvýší o 1,7 procenta. Důvodem zlepšení je silnější výkonnost českého exportu a slabší dopad amerických cel na Evropskou unii, uvedla asociace.
Americká cla nicméně budou podle ČBA letos i v příštím roce představovat pro českou ekonomiku zátěž a růst bude o 0,6 procentního bodu slabší, než by byl bez cel.
I prognóza ČBA potvrdila, že hlavním motorem české ekonomiky bude letos spotřeba domácností, u níž se čeká zvýšení o 2,6 procenta. „Růst české ekonomiky se v letošním i příštím roce primárně odvíjí od spotřeby domácností. Tolik potřebné investice nutné k budování potenciálu české ekonomiky ve stále konkurenčnějším mezinárodním obchodě, se začnou projevovat nejdříve až v příštím roce,“ uvedl hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek.
Průměrná nezaměstnanost by se letos měla zvýšit na 4,4 procenta po loňských 3,8 procenta. Podle ČBA se na zvýšení podílu nezaměstnaných podepisuje propouštění v průmyslu. Výhled na příští rok nicméně očekává, že se růst nezaměstnanosti zastaví.
Prognóza ČBA je pesimističtější než výhled, který před dvěma týdny představila ČNB. Podle centrální banky letos česká ekonomika vzroste o 2,6 procenta, inflace bude v průměru 2,6 procenta.