„Nápad na zvýšení daně z nemovitostí je opravdu nebezpečný,“ napsal na sociální síti Facebook v srpnu 2021 předseda poslaneckého klubu tehdy opoziční ODS Zbyněk Stanjura. Jednalo by se prý o trest za to, že si občan pořídil vlastní bydlení. A současně upozornil, že by se vyšší zdanění promítlo do ceny nájmů a doplatili by na to nájemníci.

Dnes v roli ministra financí státu, loni obtěžkaného schodkem přes 360 miliard korun, to vidí trochu jinak. Rizika dopadu na nájemníky však zůstávají.