Nakupujte co nejvíc ve slevách, radí ministr Nekula. Jak vysvětluje kritizovaný recept na snížení cen?

„Pokud budou zákazníci jednat takhle hromadně, tak vlastně donutí řetězce mezi sebou zdravě soutěžit. To, co se tváří jako slevová akce, by správně měla být normální cena. Teď jde jenom o to, aby nedocházelo ke klamání spotřebitelů,“ řekl v rozhovoru pro Lidovky.cz ministr zemědělství Zdeněk Nekula. V úterý se dokonce na svém twitterovém účtu rozhodl propagovat slevovou akci řetězce Lidl na mouku za 12,90 koruny.

Na sociální síti sklidil lidovecký ministr za propagaci od veřejnosti kritiku. „To je placená spolupráce s Lidlem?“ zeptal se v komentáři pod příspěvkem jeden z uživatelů. „Se zástupci řetězců jednám pravidelně. Díky řediteli Lidlu Adamu Miszczyszynovi za pěkný dárek k dnešnímu jednání v podobě slevy pro spotřebitele,“ napsal Nekula v úterý na sociální síť.

„Děkuji Lidlu, že pochopili, o co mi celou dobu jde,“ připsal ministr zemědělství na závěr svého příspěvku na Twitteru.

Lidovky.cz: V dubnu jste uvedl, že přirážka řetězců u brambor a jablek dosahuje až 200 procent. „Chceme vyvinout tlak na zlevnění těchto dvou komodit,“ uvedl jste tehdy. Jak ten tlak vyvíjíte?

Už loni na konci léta jsme se rozhodli, že budeme chtít, aby se více propagovaly české brambory a česká cibule. V listopadu bylo osm z deseti jablek českých, čehož je potřeba dosáhnout i u brambor. Velice vítám iniciativu České pole, protože je potřeba podpořit konzumní brambory. Docela se to daří u škrobárenských brambor.

Lidovky.cz: Ale jakým způsobem chcete ovlivnit jejich cenu?