Evropa se dožaduje zkapalněného zemního plynu neboli LNG poté, co Katar zahájil projekt v hodnotě 30 miliard dolarů (701 miliard korun) na zvýšení svého vývozu LNG do roku 2027 o 60 procent. | foto: QOCL

Rozhovor

V katarském Dauhá si teď podávají dveře zástupci evropských zemí. Míří sem s jasným vzkazem: potřebujeme váš plyn co nejrychleji. Naléhavost této situace se ještě zvýšila, když Rusko přerušuje dodávky do Evropy. V neděli se do emirátu na Arabském poloostrově vypraví i delegace z Česka.