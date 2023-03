Na mnichovském letišti se stávkuje, za dva dny nevzlétnou stovky letadel

Německé odborové svazy Verdi a EVG vyhlásily stávku s cílem prosadit požadované zvýšení mezd. Podle šéfa svazu Verdi Franka Wernekeho bude mít stávka „masivní dopad“. Letištní asociace ADV odhaduje, že v letecké dopravě stávka zasáhne statisíce cestujících. „Zhruba 380 000 pasažérů nebude moci nastoupit na svůj let,“ sdělila asociace agentuře DPA.

Cestujícím, kteří mají na neděli a pondělí v plánu letět z Mnichova nebo v bavorské metropoli přistát, proto doporučují letecké společnosti, aby je kontaktovali. Letiště uvedlo, že na něj lidé nemají jezdit. Starty a přistání budou umožněny jen humanitárním letům.

Agentura DPA poznamenává, že v neděli je ještě možné využít největší německé letiště ve Frankfurtu nad Mohanem, v pondělí bude ale nalézání alternativ výrazně složitější. V tento den se totiž bude stávkovat i ve Frankfurtu a také ve veřejné dopravě po celém Německu.

Stávka naruší i letecký provoz v Praze, podle mluvčího letiště Michala Procházky bude zrušeno celkem třináct letů.

Konkrétně jde o dva lety v neděli do nebo z Mnichova, devět letů v pondělí do a z Mnichova, Frankfurtu, Düsseldorfu a Kolína nad Rýnem a ještě další dva lety v úterý ráno do Mnichova a Frankfurtu.