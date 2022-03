Domek z kozího chlívku. Moderní architektura může zapadnout i na vsi

Původně mělo jít jen o rekonstrukci starého vesnického domu, ale z té nakonec autoři projektu Václav Navrátil a Jan Sedláček z brněnského architektonického studia SENAA architekti upustili. Stav původní budovy byl totiž v daleko horším stavu, než předpokládali. Část domu sice zachovali, ale připojili k ní moderní novostavbu, která se celá nachází na svahu malého pozemku.

V původním zděném stavení, ve kterém se dříve nacházely hlavní obytné prostory, je nyní pouze ložnice a koupelna. Hlavní část domu architekti přesunuli přímo do nové moderní přístavby, která se celá nachází v místech, ve kterých kdysi býval chlév.

„Prosklená obytná místnost stojí v místě bývalých kozích chlívků a konstrukčně se jedná o ocelovou konstrukci. Nástavbu tvoří dřevostavba a je zde umístěna sauna s odpočívárnou,“ popisují tvůrci.

Dominantou, ale i jistým problémem pozemku je jeho umístění ve svahu. To však nakonec architekti přeměnili ve svůj prospěch a vytvořili na ní terasovitou stavbu, která skýtá mnoho obytného, ale i úložného prostoru. „Na ploše 230 metrů čtverečních se kromě domu samotného nachází i kůlna na kola a nad střešní terasou je do svahu zakousnutý bazén s panoramatickým výhledem do okolí,“ dodali.