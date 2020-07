Agentura S&P zhoršila kvůli koronaviru výhled ratingu Slovenska na negativní

Bratislava Mezinárodní ratingová agentura Standard & Poor’s (S&P) změnila výhled hodnocení úvěrové spolehlivosti Slovenska ze stabilního na negativní, rating země ponechala na úrovni A+. ČTK o tom v pátek informovalo slovenské ministerstvo financí.

Zmíněná změna výhledu znamená, že v budoucnu by agentura mohla přistoupit ke zhoršení ratingu Slovenska.

Důvodem rozhodnutí S&P jsou zejména dopady pandemie nemoci covid-19, která již v prvním letošním čtvrtletí přispěla k tomu, že slovenská ekonomika zaznamenala jeden z největších propadů v rámci EU. Agentura očekává pro letošní rok výrazný růst veřejného dluhu i schodku veřejných financí Slovenska, kterému předpovídá propad ekonomiky o 9,5 procenta. V příštím roce S&P naopak odhaduje oživení hospodářství Slovenska o pět procent, což je méně oproti odhadům Bratislavy. Agentura poukázala na zaměření hospodářství země na automobilový průmysl.

„Zhoršení výhledu považuji za velkou výzvu dát veřejné finance do konce volebního období do pořádku. Není to jen úkol pro vládu, ale i pro obce a města a všechny ostatní subjekty veřejné správy,“ uvedl v reakci slovenský ministr financí Eduard Heger.

Ještě v květnu mezinárodní agentura Fitch Ratings snížila rating Slovenska o jeden stupeň na úroveň A se stabilním výhledem. Své rozhodnutí zdůvodnila rovněž hlavně dopady koronavirové krize na slovenskou ekonomiku.

Úvěrový rating je důležitým vodítkem pro investory a ukazuje, jaká je pravděpodobnost řádného splácení půjček. Má také vliv na podmínky úvěrů, například na úrokovou sazbu.

Nynější slovenská vláda premiéra Igora Matoviče, která nastoupila do úřadu po únorových parlamentních volbách, již prosadila v parlamentu výrazné navýšení letošního rozpočtového schodku. Zdůvodnila to očekávaným poklesem příjmů státu a naopak růstem výdajů státu i v souvislosti s dopady covidu-19.