Bankovní spoření může přinášet zajímavé úroky, nejvyšší sazby nabízí CREDITAS

Praha I spořicí produkty mohou zhodnotit vložené peníze zajímavými úrokovými sazbami. Klient si ovšem musí pečlivě vybírat, které bance své úspory svěří. Zatímco někde dostane úroky pouze v řádu desetin promile, jinde může ročně získat několik procent.

Na špici nabídky spořicích produktů se dlouhodobě drží Banka CREDITAS. Jedna z mála bank s českým vlastníkem nabízí vysoké zhodnocení úspor drobných vkladatelů jak na klasickém spořicím účtu, tak na termínovaných vkladech, a dokonce i na produktu, který je v drtivé většině tuzemských bank zcela bez úroků – na běžném účtu.

„Při výběru spořicího produktu by klient vždy měl nejprve zvážit, na jak dlouho peníze ukládá a zda k nim během doby uložení bude potřebovat přístup,“ říká ředitelka komunikace Banky CREDITAS Lucie Brunclíková a dodává: „Pokud jde o uložení peněz na kratší dobu nebo pokud není jisté, kdy budou uložené prostředky potřeba, je nejlepším řešením spořicí účet. Z něj lze peníze vyzvednout okamžitě a bez jakékoli penalizace. Pokud naopak klient ví, že své úspory nebude potřebovat několik let, je výhodnější termínovaný vklad, který nabízí vyšší úroky a garantuje danou úrokovou sazbu po celou dobu vkladu.“

Spoření bez omezení výše vkladu

Na spořicím účtu nabízí CREDITAS všem vkladatelům akční úrokovou sazbu 1,8 %. V porovnání s dalšími českými bankami má spořicí účet v CREDITAS ještě jednu důležitou vlastnost: neomezenou výši vkladu. Některé banky totiž maximální úrok vyplácejí jen na vklady do určité částky, obvykle v řádu stovek tisíc korun. U Banky CREDITAS je jedno, jestli máte na účtu sto tisíc, nebo milion, vše se úročí stejně.

Banka CREDITAS CREDITAS funguje na finančním trhu přes 23 let. Zpočátku působila jako záložna, na podzim 2016 získala jako první záložna bankovní licenci, která jí umožnila všestranný a velmi výrazný rozvoj. V lednu roku 2017 se klientům představila jako banka. CREDITAS je jednou z mála bank na domácím trhu s českým kapitálem a českým vlastníkem. Tím je finančník a investor Pavel Hubáček. Více čtěte zde: www.idnes.cz/creditas

Termínované vklady nabízejí vyšší úroky, současně to však znamená, že klient své peníze nemůže vybrat kdykoli, ale až v dohodnutém termínu splatnosti. V běžné nabídce bank jsou obvykle vklady s dobou uložení jeden rok, dva roky, tři roky, pět let, sedm let, případně deset let. Výše úrokové sazby závisí jednak na délce vkladu – s rostoucí dobou vkladu roste úrok –, jednak na volbě výplaty úroků. Ty může banka vyplácet každý měsíc, anebo hromadně až na konci období vkladu. Výnosnější je druhá varianta, při níž se například úroky v CREDITAS pohybují kolem tří procent. Významnou výhodou je fixace úroků – na rozdíl od spořicího účtu jsou úroky z termínovaných vkladů po celou dobu neměnné, a to i v případě, že banka mezitím úroky sníží. Taková změna se totiž týká pouze nově zakládaných vkladů.

Vydělávat může i běžný účet

Velkou výjimkou jsou na českém bankovním trhu úroky na běžných účtech. Jednoznačným lídrem v této oblasti je Richee účet, který rovněž patří Bance CREDITAS a pravidelně se umisťuje na špičce žebříčků běžných účtů. Účet nabízí na vklady až do výše 300 tisíc korun úrok 1,5 % ročně, tedy ve výši, která přesahuje řadu specializovaných spořicích produktů. Richee účet má z pohledu klientů jediné omezení – je součástí stejnojmenné bezplatné aplikace, proto jej lze založit pouze v mobilním telefonu.

Zajímavý úrok na běžném účtu ale v CREDITAS najdeme i na dalším typu běžných účtů – Richee účtu Junior. Jde o specializovaný produkt určený pro děti od šesti let, který nabízí úrok 1,5 % ročně na vklady do výše 50 tisíc korun. „Náš průzkum mezi dětmi a teenagery do 15 let ukázal, že polovina z nich již svůj účet má a ze zbývající poloviny by jen pět procent účet nechtělo,“ říká Lucie Brunclíková, ředitelka komunikace a marketingu Banky CREDITAS. „Pro děti a mládež je bankovní účet zcela samozřejmou součástí života. Bankovní svět je pro ně novinkou, proto jsou naše dětské účty koncipovány tak, aby se děti snadno naučily základnímu ovládání účtu. Současně ponecháváme rodičům dostatečnou kontrolu nad dětským účtem: můžou dětem nastavit limity utrácení a samozřejmě můžou průběžně sledovat všechny pohyby na účtu,“ doplňuje Brunclíková.

Spořit dětem se vyplatí

Vedle běžného účtu nabízí CREDITAS také dětskou variantu spořicího účtu. Spoření Richee Junior nabízí stejně jako „dospělý“ spořicí účet akční úrokovou sazbu, která aktuálně činí 1,8 % ročně, a to bez omezení výše vkladu.



Při výběru vhodného bankovního produktu pro zhodnocení úspor je třeba zkontrolovat také sazebníky poplatků. Právě poplatky totiž mohou být cestou, jak banka zvýší své příjmy, aniž by musela snižovat úrokové sazby. Je však třeba upozornit, že banky s nejvýhodnějšími úroky současně mívají nejnižší poplatky. CREDITAS na svých běžných, spořicích a Richee účtech i na termínovaných vkladech omezila poplatky na naprosté minimum. Zcela zdarma je u ní jak založení a vedení účtu, tak vydání a vedení platebních karet a také všechny běžné transakce.