Brexit může Brity přijít na sto miliard liber ročně, tvrdí výzkum

LONDÝN Dohoda o odchodu Británie z Evropské unie, kterou vyjednala premiérka Theresa Mayová, bude Británii dlouhodobě stát 700 až 1100 liber (20 500 až 32 300 korun) na osobu ročně. Do roku 2030 může země každoročně přijít o 100 miliard liber (2,9 bilionu korun), a to je ekvivalent ztráty hospodářského výkonu Walesu. Tvrdí to britský institut pro ekonomický a sociální výzkum NIESR.

Zvažovány byly dva scénáře. Jednak, že Británie uzavře s EU dohodu o volném obchodu, obdobně jako Kanada, a jednak alternativu celní unie mezi Británií a EU.

První z nich, který vláda preferuje a počítá s přechodným obdobím od března 2019 do prosince 2020, by přinesl značný propad obchodu a investic. V tomto případě by britská ekonomika do roku 2030 každý rok přicházela o 1090 liber na osobu, hrubý domácí produkt na osobu by klesal o tři procenta ročně. Celkový obchod mezi Británií a EU by se do roku 2030 snížil o 46 procent a přímé zahraniční investice o 21 procent. Na daních by stát do roku 2030 přišel o 18 - 23 miliard liber.

Pokud by Británie zůstala v celní unii s EU, britskou ekonomiku by to připravilo o 700 liber na osobu ročně, tedy 70 miliard liber za rok, a 2,8 procenta HDP.

Všechny scénáře počítají s růstem britské ekonomiky. Dopad se měří vzhledem k alternativě, že země zůstane v EU. Autoři zprávy podotýkají, že hospodářství je poznamenáno převážně skutečností, že dohoda o brexitu nezahrnuje služby, které se na britské ekonomice podílejí 80 procenty.