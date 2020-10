Češi opět více nakupují, ale prázdné regály zatím nehrozí

Praha Internetoví prodejci potravin od začátku druhé vlny epidemie opět zaznamenávají zvýšený zájem zákazníků. Podle některých z nich to přímo souvisí s opatřeními proti šíření koronaviru, která vláda zavedla minulý týden. Velké zásobování trvanlivými potravinami, podobné letošnímu jaru, se však zatím neopakuje.

„Momentálně máme nárůst návštěvnosti Košíku asi dvacet procent, což vždy předznamenává start nákupní špičky, a asi deset procent nárůst nákupů oproti předchozímu týdnu,“ řekl LN Tomáš Jeřábek, šéf internetového obchodu s potravinami Košík.cz.

Počet nákupů podle Jeřábka významně stoupá od konce prázdnin, prokazatelně rychleji však začal růst po tiskové konferenci ministra zdravotnictví v polovině minulého týdne. Ministr Adam Vojtěch oznámil, že jsou lidé opět povinni nosit roušky ve vnitřních prostorách budov v celém Česku.

„Platí tedy přímá úměra mezi zaváděnými opatřeními a zásobováním domácností přes internet. Některé časové sloty opět začínají být nedostupné. Ve špičkách to může být půlden dopředu i více,“ upozornil Jeřábek a dodal, že se ale nejedná o velké zásobovací nákupy. Podle analytiků na jaře vzrostl zájem o nákup potravin přes internet až o 215 procent.

Návrat k práci z domova

Zvýšený zájem zaznamenal také online prodejce potravin Rohlík.cz, hlavní konkurent Košíku. „V závěru minulého týdne jsme měli zatím po dva dny nejvyšší meziroční nárůst zájmu zákazníků za posledních několik týdnů. Oproti plánu jde nyní o deseti- až patnáctiprocentní nárůst. Složení nákupů je však standardní. Nejde o velké zásobování,“ řekla LN Zdeňka Svoboda Kuhnová, mluvčí společnosti Rohlík.cz.

Podle šéfa Košíku ale společnost nárůst očekávala, protože se lidé letos budou snažit vyhnout nákaze koronavirem i jakékoli sezonní viróze. Z toho důvodu upřednostní online nákup. „I běžná chřipka je totiž může kvůli příznakům vyřadit z pracovního života, případně jim znemožnit posílat děti do škol a školek,“ myslí si Jeřábek.

Navíc se některé společnosti vrací k režimu práce z domova, což online prodejcům také nahrává. Od pondělí zůstala doma například část zaměstnanců lékárenského řetězce Dr. Max. „Od tohoto týdne představuje na dobu asi dvou týdnů práce z domova preferovaný pracovní režim. I pro schůzky je upřednostňováno distanční řešení. Jde především o omezení kontaktu,“ řekl LN Michal Petrov, mluvčí společnosti.

Naopak internetový gigant Alza se do režimu před koronavirem zatím nevrátil a zaměstnanci nadále využívají takzvaný home office. „Po letním rozvolnění vládních opatření jsme dali zaměstnancům možnost volby, zda se chtějí vrátit do kanceláří, nebo část měsíce pracovat z domova. Momentálně nějakou formu home office využívají všichni kancelářští pracovníci,“ řekla LN Daniela Chovancová, mluvčí Alzy. Řada lidí tak volí nákup potravin přes internet, protože je to pro ně při práci z domova pohodlnější.

Tradiční kamenné supermarkety naopak nezaznamenaly žádnou změnu v nákupním chování zákazníků. A nemění se ani sortiment zboží. „Složení nákupního košíku z hlediska dlouhodobého průměru nijak nevybočuje. Zákazníci se věnují klasickým nákupům, které odpovídají tomuto období, to znamená, že vedle potravin nakupují i školní výbavu,“ řekla LN Lutfia Volfová, mluvčí Globusu. To potvrdila také mluvčí německého řetězce Lidl Lucie Barabášová.

Prázdné regály nehrozí

Masové nárůsty nákupů zatím neprobíhají ani v supermarketech Albert. Podle mluvčího Jiřího Marečka se v posledních týdnech nezvedla poptávka po trvanlivých produktech, jako například na konci února a počátkem března.

Tehdy se lidé obávali nového koronaviru a nakupovali do zásoby zejména trvanlivé potraviny, jako je rýže, těstoviny, konzervy nebo mouka. Ve většině supermarketů bylo také v průběhu jara vyprodané droždí. Nakupující tak mohli narazit na prázdné regály. To prý nyní nehrozí. „Vidíme ale rostoucí poptávku po dezinfekčních gelech, sanitačních prostředcích a rouškách,“ dodal Mareček.