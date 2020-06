Českým dlužníkům přibyly exekuce, průměrně jich mají šest, ukazuje statistika

Praha Průměrnému dlužníkovi v Česku, který má exekuce, přibývá exekučních řízení. Zatímco před třemi lety jich řešil pět, na konci loňska šest. Vyplývá to ze statistik, které zveřejnila exekutorská komora. V exekuci bylo minulý rok 790 000 lidí. Víc než deset exekucí mělo 131 400 z nich. Podle údajů komory exekutoři vedli 4,5 milionu exekučních řízení. Exekutorské úřady v některých krajích řešily případy mnohem více dlužníků, než kolik jich v místě žije.

Podle údajů komory sice lidí v exekuci od roku 2017 ubývá, počet dlužníků s devíti a více exekucemi ale roste. Na konci roku 2017 bylo v exekuci 863.000 lidí, loni 790.000. Devět exekucí mělo před třemi roky 29 100 lidí, loni zhruba o tisícovku víc. Deset exekucí řešilo v minulém roce 25 900 lidí, tedy o 1300 víc než v roce 2017. Víc než deset řízení mělo 131 400 osob, tedy zhruba o 7200 víc. S minimálně devíti exekucemi v Česku před třemi lety žilo bezmála 178 000 lidí, loni přes 187 400.



V roce 2016 a 2017 měl dlužník v průměru 5,3 exekuce. Do loňska se průměrný počet zvedl zhruba na 5,8. Průměrná vymáhaná jistina na jednoho dlužníka, tedy částka bez úroků, penále a dalších poplatků činila v únoru 371 880 korun. Za poslední rok vzrostla o 10 803 korun. Průměrná exekuce byla na 64 432 korun.

Víc než 55 procent řízení vede 20 exekutorů. Exekutor s nejmenším počtem případů jich měl 12. Exekutorský úřad s největším množstvím exekucí jich vyřizoval 332 606. „Soudní exekutoři, kteří mají sídlo v obvodu Městského soudu v Praze a Krajského soudu v Plzni, vedou dohromady výrazně více exekučních řízení, než kolik by odpovídalo systému založenému na místní příslušnosti soudních exekutorů,“ uvedla komora. Počet exekucí podle ní ovlivňuje „volba věřitelů“.

Podle statistiky by exekutoři v Praze měli podle bydliště dlužníků řešit zhruba 544 000 případů. Mají jich ale téměř 1,15 milionu. V Plzni by mělo být podle bydliště kolem 473 500 exekucí, je jich 915 800. Pod Ústí nad Labem by spadalo zhruba 900 800 exekucí, vyřizuje se jich v místě asi 383 600. Tři pětiny exekucí, které mají lidé v regionu, se tak řeší jinde. Podobný podíl je i na Českobudějovicku a Královéhradecku.

Podle organizací na pomoc lidem v tísni, expertů na dluhovou problematiku a odborů vysoký počet exekucí u různých úřadů po republice řešení předluženosti komplikuje. Představuje překážku i v zaměstnávání. Firmy mají totiž kvůli srážkám ze mzdy a vyřizování pracovníkova případu u víc exekutorů zvýšené náklady.

Organizace, experti a odboráři prosazují takzvanou čistou teritorialitu, kdy by exekutora v bydlišti vybíral soud. Nesouhlasí s vládním návrhem takzvané sněhové koule, kdy by sice všechna řízení řešil jeden exekutor, ale mohl by být odkudkoliv z republiky a vybral by ho věřitel. Exekutorská komora uvedla, že pokud by se schválil princip sněhové koule, většina exekucí by se soustředila u 20 až 40 exekutorů a nerovnoměrné rozložení by se ještě prohloubilo.

Podle šéfa Institutu prevence a řešení předlužení Radka Hábla má čistá teritorialita podporu většiny stran ve Sněmovně, klíčový bude ale postoj vládního hnutí ANO. „V zákulisí vidíme tvrdý tlak,“ uvedl Hábl. Experti na dluhovou problematiku se obávají toho, že by se kvůli průtahům přijetí novely nemuselo do voleb stihnout.