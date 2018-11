Členy vrcholového managementu SIRIUS Finance se stali Karel Maroušek a Michal Oppl

PRAHA Finančně-poradenská firma SIRIUS Finance získala do svého vrcholového vedení dva zkušené manažery, kteří jí mají pomoct konkurovat největším hráčům na trhu. Jsou jimi Karel Maroušek a Michal Oppl. Oba mají rozvíjet strategii zaměřenou na dlouhodobou spolupráci s poradci.

Karel Maroušek působí v SIRIUS Finance zeména jako stratég, vizionář a inovátor. Jeho hlavní doménou je produktová a obchodní strategie firmy. Kromě vlastnického podílu v SIRIU mu už od roku 2013 patří master franšíza sítě realitních kanceláří ERA Reality.

V roce 2015 přibyla mezi jeho investice česká kosmetická firma UNIQ COSMETICS a zatím předposlední Marouškův projekt tibiQ staví od roku 2017 na unikátním konceptu mobility formou pronájmu firemních vozů. Do letošního roku byl rovněž minoritním akcionářem a partnerem ve finančně poradenské společnosti Partners Financial Services, kterou v roce 2007 spoluzakládal. Předtím působil čtyři roky ve společnosti OVB, kam nastoupil už při studiích na Vysoké škole ekonomické v Praze.

Michal Oppl je jako lídr poradenské sítě SIRIUS Finance odpovědný za vytváření a udržování motivačního, inspirujícího a profesionálního zázemí pro manažery a poradce. Kromě toho spoluvytváří projekty, dokumenty a systémy důležité pro efektivní a spravedlivé podnikání v rámci firmy.

Před příchodem do SIRIUS Finance Oppl deset let budoval, rozvíjel a řídil obchodní tým Partners Financial Services. Mezi lety 2002 a 2007 pracoval jako obchodní vedoucí ve společnosti OVB Allfinanz. Je absolventem oboru Finance na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně. Nyní na téže fakultě přednáší a jako externí lektor působí i na Newton College. Je také spolumajitelem a lektorem společnosti Umím se prosadit zaměřené na školení měkkých dovedností pro firmy a studenty vysokých škol.