ČNB kvůli koronaviru nevylučuje snížení sazeb, nákaza ovlivní ekonomiku

PRAHA Česká národní banka (ČNB) nevylučuje, že by na konci března mohla snížit základní úrokové sazby, aby alespoň psychologicky podpořila ekonomiku v situaci šířícího se koronaviru. Vyplývá to z dnešního vyjádření guvernéra ČNB Jiřího Rusnoka. Analytici uvedli, že s každým dalším vládním opatřením proti nákaze se stupňuje negativní dopad na ekonomiku. Záležet bude podle nich na délce trvání nákazy, dopady se mohou počítat v desetinách procenta hrubého domácího produktu (HDP).

„Úplný výpadek české ekonomiky na jeden den znamená ztrátu 4,05 miliardy korun a výpadek pro veřejné finance 1,45 miliardy korun. Takže dvoutýdenní karanténa, která by ochromila polovinu ekonomiky, by přišla na 20 miliard Kč, tedy 0,3 procenta HDP. Další negativní dopady může přinést panika a strach ochromující spotřebu domácností i firemní investice,“ uvedl analytik poradenské společnosti Deloitte David Marek.



„Změna úrokových sazeb ČNB není nyní příliš účinným nástrojem na boj s bezprostředními ekonomickými dopady šíření koronaviru. Pokud ale bankovní rada na zasedání na konci března dojde k závěru, že by případné snížení sazeb pomohlo, byť jen psychologicky, tak v tom nevidím problém,“ uvedl guvernér Rusnok. Dodal, že Česká republika je na případnou krizi připravena tak dobře, jako málokterá země v EU.

V Česku je zatím 41 potvrzených případů nákazy. Český stát kvůli koronaviru od dnešních 18:00 zakázal akce nad 100 účastníků a od středy zrušil výuku na všech školách v Česku s výjimkou mateřských škol. Opatření, která platí do odvolání, přijala Bezpečnostní rada státu.

Zákaz pořádání akcí s více než stovkou účastníků je podle analytika skupiny Natland Petra Bartoně v porovnání s většinou západní Evropy drastické omezení. „Tisícovka lidí jsou opravdu masové akce, kterých není mnoho. Sto lidí už jsou téměř všechny kulturní akce. Ekonomický dopad bude nesrovnatelně větší. Na rozdíl od výroby tyto kulturní akce nejsou v principu nahraditelné. Po biatlonovém precedentu lze očekávat snahu o proplacení ztráty státem. To by pak ještě zvýšilo zátěž na již před koronavirem projedený státní rozpočet,“ poznamenal.

Odbory upozornily, že zaměstnanci by kvůli epidemii koronaviru a z toho plynoucích problémů podniků neměli upadnout do hmotné nouze. Podle nejsilnějšího českého odborového svazu KOVO by jim stát měl příjmy dorovnávat, protože pouze z nemocenské by své výdaje lidé hradit nezvládli. Podle Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů by měla novela zákoníku práce zamezit propouštění zaměstnanců zasažených koronavirem.

Velké firmy, například banky, pojišťovny, či energetické společnosti, uvedly, že pokud to provoz dovolí, umožní svým zaměstnancům v rámci možností pracovat z domova. Jde o především o péči o děti na základních školách, kterým od středy plošně po celé zemi odpadne výuka.

Dnešní opatření vlády proti šíření nákazy zvýšila provoz na internetu až na trojnásobek. Zvýšila se návštěvnost zpravodajských serverů i vyhledávačů Seznam nebo Google. Web ministerstva zdravotnictví byl desítky minut nedostupný.

V souvislosti se šířením koronaviru prodejci elektra evidují zvýšené prodeje u vybraných druhů zboží. Nárůst poptávky jsou například u herních konzolí, domácích pekáren, mrazáků, ale také čističek vzduchu.

Akciové trhy se po pondělních prudkých propadech kvůli šíření onemocnění způsobeného novým koronavirem a poklesu cen ropy dnes většinou uklidnily. Pražský index PX umazal mírných 0,08 procenta, když v pondělí klesl o 5,13 procenta na nejnižší úroveň od prosince 2016.