O ošetřovné kvůli uzavření škol zatím zažádalo přes 11 tisíc rodičů

Praha O ošetřovné kvůli nařízenému uzavření škol požádalo zatím Českou správu sociálního zabezpečení 11 036 rodičů. ČTK to v pátek sdělila mluvčí úřadu Jitka Drmolová. Počet není konečný, další žádosti budou úředníci postupně dostávat. Sociální správa vyřizuje ošetřovné pro zaměstnance. Živnostníci podporu získají přes živnostenský úřad.

Na ošetřovné za celou dobu, co zůstanou školy kvůli koronavirové pandemii zavřené, mají nárok rodiče dětí do 13 let. Zaměstnanci s potomky do deseti let ho prvních devět dnů dostávali z nemocenského pojištění. Za den se vyplácí 60 procent denního základu příjmu. Zbývající dny do otevření škol doplatí stát. Rodičům školáků od deseti do 13 let ho poskytne za celou dobu. Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) mohou získat na den 424 korun. Žádost podávají na živnostenském úřadě.



„V tuto chvíli evidujeme za březen a duben do včerejšího dne (do čtvrtka) celkem 11 036 doručených žádostí o ošetřovné z důvodu uzavření školy,“ uvedla Drmolová.

Ošetřovné stát uhradí i rodičům předškoláků, jejichž mateřskou školu kvůli koronoviru uzavřel provozovatel. Získají ho také lidé, kteří se po nařízeném zavření stacionářů a dalších sociálních služeb musejí doma postarat o seniory či postižené příbuzné.

Podle podkladů k zákonu by stát mohl na ošetřovném za prvních 30 dní vydat zhruba 2,7 miliardy korun. Podporu by mohlo dostat asi 190 000 lidí.

Loni ČSSZ vyplatila z nemocenského pojištění přes půl milionu ošetřovných. V 420 400 případech ho dostaly ženy, ve 130 300 případech ho pobírali muži. Celkem úřad proplatil téměř 3,85 milionu dnů, které rodiče doma strávili s nemocnými dětmi. Celoroční výdaje činily 1,73 miliardy korun. Letos v lednu se podle zprávy ministerstva práce o vyplacených dávkách vydalo 149,8 milionu korun.