Elektroniku zasáhla koronainflace. Ceny stouply hlavně u poptávaných webkamer, notebooků, šicích strojů či pekáren

Až donedávna platilo, že kdo s nákupem elektroniky počkal, mohl pořídit za stejné, nebo dokonce menší peníze lepší věc. Roky elektronika zlevňovala, zatímco platy rostly. A to se teď mění. Koronavirus vyhnal ceny vzhůru. A zlepšení situace hned tak očekávat nelze. Koruna je o desetinu slabší, než byla před vyhlášením nouzového stavu. Elektronika se dováží ze zahraničí a slabší kurz se dříve nebo později musel odrazit v cenách.

„Situace je taková, že jak se vyprodají zásoby zboží, importéři budou postupně vše zdražovat kvůli posunu kurzu koruny v březnu. To znamená, že my už dnes některé zboží nakupujeme za nové, vyšší ceny a musíme to promítnout do koncových prodejních cen,“ říká Petr Bena, obchodní šéf společnosti Alza.



Kurz ale zatím není hlavním motorem změny cen. Tím je nečekaně vysoká poptávka. Mnoho lidí muselo kvůli koronaviru pracovat z domova. Když si pak chtěli přikoupit příslušenství k počítači, narazili na mnohem vyšší ceny, než byli zvyklí. Prudce zdražovalo hlavně to, co bylo třeba v domácí kanceláři – notebooky i stolní počítače, webové kamery a další.

Zdražovaly i všechny zdroje zábavy, která měla pomoci domácí karanténu přečkat, jako třeba herní konzole. Poptávka u řady věcí vzrostla mnohonásobně a sklady se rychle vyprázdnily. I srovnání Lidových novin ukazuje, že velká část elektroniky byla v dubnu výrazně dražší než v únoru.

Česko není v tomto případě výjimkou. Podle analýzy společnosti Adobe elektronika postupně zlevňovala posledních šest let. Až koronavirus, respektive jím vyvolaná poptávka i oslabená nabídka vyhnaly ceny vzhůru.

„Ceny elektroniky se zdají být na vzestupné trajektorii. Je nepravděpodobné, že by spotřebitelé nadále zažívali příznivý vývoj cen, jak tomu bylo po mnoho let,“ stojí ve zprávě Adobe, jež předpokládá, že zasažený dodavatelský řetězec může ceny dál zvyšovat po další měsíce.

Růst poptávky o stovky procent

Typickým příkladem koronavirové inflace jsou webkamery. Ještě v únoru se jich hned několik typů pro méně náročné uživatele dalo pořídit i za méně než 200 korun. Nyní jsou skladem jen kusy začínající na 800 korunách. To jsou ty, které v únoru stály zhruba pětistovku. Některé obchody ale tytéž modely nabízejí i za více než dva tisíce. A nejspíš i za tu cenu je mohou prodat, protože jde o nedostatkové zboží.

V nabídkách e-shopů je znát, že lidé vykoupili zásoby. Dříve bylo možné vybírat mezi desítkami obchodů a v každém z mnoha kamer od těch nejobyčejnějších po ty dražší. Dnes nemá řada prodejců skladem nic nebo jen pár zbývajících a mnohem dražších kusů.

„I u dalších typů zboží vzrostla poptávka o stovky až tisíce procent, například u bezkontaktních teploměrů, sportovních trenažerů, šicích strojů, domácích pekáren. Na to je velmi těžké reagovat,“ popisuje Petr Bena.

Na trhu se naplno projevilo například i to, že hudebníci byli zavření doma. Globálně se téměř zpětinásobily prodeje mikrofonů a kabelů k nim, stejně jako dalšího audiovybavení, aby tito lidé mohli tvořit ve svých narychlo budovaných domácích studiích.

Náhlý růst poptávky byl i u notebooků. Postupně klesající ceny začaly koncem března růst. Výjimkou jsou loňské modely Applu, které zlevnily proto, že na trh přišly nové typy.

S tím, jak lidé více vysedávali u počítače, zjistili také, co se na něm dá vylepšit. Rázem tak začaly zdražovat i různé díly, jako jsou třeba procesory, grafické karty, ale nejvíce pevné disky. U těch je růst cen nejrazantnější kvůli dlouhodobému nedostatku paměťových čipů, jež jsou potřeba pro takzvané SSD disky. Ty jsou zpravidla nejjednodušší a nejlevnější cestou, jak dodat letitému notebooku nový život. Jenže disk, který stál 800 korun, je dnes běžně za více než 1300. A projevuje se to i ve zdražování notebooků a stolních počítačů, které tyto díly obsahují. Zaprášilo se i po nabíječkách a všech typech propojovacích kabelů.

Omezené zásobování i dražší dovoz kvůli kurzu koruny

Je třeba zmínit i další příčinu růstu cen a tou je omezení zásobování v důsledku paralýzy některých zemí koronavirem. Mnohé továrny byly týdny zavřené, doprava trvala déle a to vše se projevilo v růstu cen ve všech částech obchodního řetězce.

Zlepšení přijde v nejbližší době těžko. Obchodníci nyní nakupují dolary i eura dráž než v minulosti. Proti dolaru, měně elektroniky, oslabila koruna o více než deset procent. „Některé mobilní telefony již podražily, stejně tak některé notebooky. Zboží, které souvisí s covid-19 – například šicí stroje, webkamery nebo herní konzole –, se musí shánět a dostupnost u dodavatelů je sporadická,“ říká Petr Bena z Alzy.

Podle něj už kvůli slabší koruně zdražily právě počítačové díly, kde se změna kurzu projevuje nejrychleji. A růst cen přijde i u veškeré elektroniky včetně domácích spotřebičů. „Stane se tak v následujících dnech, týdnech a měsících, jak se bude do Česka dostávat nové zboží,“ dodává.

„Kurzové změny vidíme u nově objednaného zboží, nejpatrnější jsou u výpočetní techniky. Od dodavatelů dostáváme nové ceníky a objednáváme za vyšší ceny,“ říká Pavla Hobíková, mluvčí obchodu Mall.

Údaje o cenách v českých e-shopech ukazují, že proti dubnu v posledních týdnech část spotřební elektroniky zlevnila, k únorovým cenám se ale zpravidla nevrací. Důvodem mírného poklesu cen je, že se obnovují dodávky a poptávka se vrací do normálu.

Co bude dál, ale není tak jasné. „V tuto chvíli všichni spíše vyčkávají, jak se situace vyvine dál a zda a jak se změní nákupní chování zákazníků,“ říká Hobíková. I to rozhodne o tom, jak moc se do cen promítne oslabená koruna a další vlivy.