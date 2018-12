Finanční poradce jim ušetřil víc než 100 tisíc. Splnili si sen a žijí celý rok na venkově

Manželé Švihlíkovi jsou rodilí Pražáci. Rozhodli se ale opustit klasický tandem byt plus chalupa a přestěhovat se blíže přírodě - do domu v menším městě. Jenže měli dvě hypotéky a hrozila jim stotisícová pokuta při refinancování. Řešení se ale našlo!

Oba jsou rodilí Pražáci a také o sobě tvrdí, že typičtí obyvatelé našeho hlavního města. Jarmila a David Švihlíkovi chodili přes týden do práce a na víkend s železnou pravidelností prchali na chalupu. Před sedmi lety ale nastala změna. „Díky výhodným finančním operacím teď žijeme na venkově celoročně,” popisují manželé události staré sedm let.

O pomoci režírovanou Jiřím Kubíkem, finančním poradcem společnosti Partners, vypráví Švihlíkovi v klidu své vkusně zařízené kuchyně nového prostorného domu, který stojí v Hýskově nedaleko Berouna. K jeho koupi jim pomohl zmiňovaný poradce Jiří Kubík, který jim připravil finanční plán na míru – tedy přesně odpovídající jejich životní situaci. A navíc manželům prokázal další cenné služby - vyjednal s bankou mnohem nižší penále, které dostali od finančního ústavu během rošády s nemovitostmi.

„Měli jsme v roce 2011 pražský byt zatížený hypotékou, kterou jsme přenesli na naší tehdejší chalupu, tím jsme si mohli půjčit peníze na koupi vysněného domu u Berouna. Pražský byt i chalupu jsme následně prodali,” popisují manželé. Při hledání lokality zohledňovali to, aby děti vyrůstaly v přírodě a zároveň to rodiče neměli daleko do práce. Proto si vyhlédli obec na břehu řeky Berounky, která je dobře dostupná.



Jenže transakce se zatížením původních nemovitostí hypotékou a jejich prodej měly vedlejší efekt s nepříjemným dopadem na rodinné finance. Od bankovních ústavů totiž Švihlíkovým hrozilo penále. A tady se příběhu vložil opět finanční poradce Jiří Kubík, který využil své kontakty ve světě finančnictví a úspěšným vyjednáváním ušetřil rodinnému rozpočtu minimálně 100 000 korun.

„Celá rošáda s nemovitostmi nebyla vůbec jednoduchá. Některé kroky během 2 let jsme nečekali a nemohli tím pádem ani plánovat. Před novým úvěrovým zákonem bylo navíc předčasné splácení pro klienty velmi nákladné. A během dvou let jsme bohužel museli předčasně splácet hned 2 hypoteční úvěry,” dodává Jiří Kubík.

Za rok vyprší u hypotečního úvěru Švihlíkových fixace. Protože v posledních měsících úroky u hypoték rostou, bylo pro rodinu výhodné podepsat novou hypoteční smlouvu s jinou bankou. Poradce Kubík proto domluvil asi o 0,9 desetin procenta lepší úvěr u finančního domu, než nabízí stávající banka.

„Takže jsme před rokem podepsali hypoteční úvěr u jiné banky a příští rok se úvěr pouze přefinancuje do nové banky. Dva roky před fixací naší hypotéky máme jistotu perfektní sazby na dalších 10 let. Tím ušetříme přibližně tisíc korun měsíčně. Nás by to určitě nenapadlo, že je to možné. Kvůli tomu ale máme pana Kubíka,” shodují se spokojení manželé.

Společně se potkali poprvé před osmi lety na základě nezpochybnitelného doporučení. „Můj bratr Martin spolupracuje s panem Kubíkem již 12 let. Nejprve jsem nechtěla o poradcích slyšet, nevěřila jsem nikomu cizímu. Díky Jirkovi jsme ale do dnes ušetřili stovky tisíc korun. Díky svým kontaktům zařídí nemožné. Zkrátka není poradce jako poradce,” pochvaluje si Jarmila Švihlíková, která pracuje jako administrativní pracovnice.

Prvotním úkolem Jiřího Kubíka bylo uspořádání rodinných financí Švihlíkových a na základě finanční analýzy, což je zjednodušeně řečeno rozbor příjmů a výdajů, vytvoření finančního plánu. Ten má za cíl zajistit, jak s danými příjmy a výdaji co nejrychleji a nejbezpečněji v rámci svých příjmů zbohatnout.

„Neměli jsme zajištění, pojistky. Navíc jsme nedokázali nic ušetřit. Měli jsme averzi k pojišťovacím agentům. Pan Kubík nám udělal finanční analýzu a následně i finanční plán, podle kterého postupujeme do dnes,” uvádí David.

Vyhovuje mu, že mu může kdykoli zavolat, probrat s ním o financích vše, co potřebuje. „Vždy mi vyjde vstříc. Vyřídí všechny moje problémy, co se financí týká. Je to vynikající servis. My se v těchto problémech neorientujeme a on nám hlídá, aby naše krytí bylo aktuální a odpovídalo skutečnosti,“ doplňuje David.

Nyní se zaměřují na spoření, aby byli Švihlíkovi připraveni na penzi a hlavně na studium dětí a různé příjemné, rodinné události.

„Bylo to celkově poměrně složité období, vyřešit a ufinancovat změny v bydlení. Nyní kromě pár výdajů okolo zahrady máme vše vyřešeno a můžeme se více zaměřit na přípravu na rentu v důchodu. Na větší kroky jsme čekali po finálním vyřešení bydlení. Základ máme od počátku spolupráce, ale nyní do toho musíme víc šlápnout. Čas je komodita, která je ve zhodnocování peněz téměř nejdůležitější,” uzavírá Jiří Kubík.