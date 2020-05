Finanční správa dosud přijala 498 080 žádostí o příspěvek OSVČ. Žádat o něj lze až do 8. června

Finanční správa dosud přijala 498 080 žádostí o vyplacení příspěvku osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ). Z toho vyřídila 463 080 žádostí a vyplatila 11,3 miliardy korun. Průměrná částka na jednu žádost je tak 24 598 korun, na čtvrteční tiskové konferenci o tom informovala ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).

OSVČ mohou o příspěvek žádat od 9. dubna. Od 12. března do 30. dubna činí maximální příspěvek 25 tisíc korun, tedy 500 korun denně. Ministerstvo financí odhaduje, že o příspěvek by mohlo požádat až 700 tisíc OSVČ. Následně novelu zákona MF prodloužilo vyplácení příspěvku i po 30. dubnu až do 8. června, a to opět 500 korun denně. Na druhé období ovšem musí OSVČ opět podat žádost, ty začala správa přijímat dnes. „Pokud ještě někdo nezažádal a bude žádat o celé období od 12. března, tak podá jednu žádost. Novu žádost musí podat ten, který již požádal o bonus v prvním období,“ uvedla Schillerová.



Podnikatelé mohou požádat o příspěvek e-mailem, poštou, prostřednictvím datové schránky, přes aplikaci Elektronická podání pro finanční správu, na podatelnách a ve sběrných boxech umístěných před finančními úřady. E-mailem dorazilo zatím 292 807 žádostí, datovou schránkou 87 342 žádostí, poštou a přes podatelny 115 172 žádostí a elektronickým podáním 2759 žádostí.



Příspěvek je určen nejen živnostníkům, ale i dalším obdobným samostatným profesím. Příspěvek nepodléhá exekuci ani dani z příjmů. Dosáhnou na něj i OSVČ, které současně pracují v zaměstnaneckém poměru jako pedagogové.