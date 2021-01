I víno můžete nechat vydělávat. Ceny určuje londýnská burza

Praha Vína a destiláty nemusejí být jen chuťovým zážitkem. Své majitele mohou potěšit i jako součást sbírky, jejíž hodnota v čase roste. Alkohol patří mezi takzvané alternativní investice, podobně jako obrazy, starožitnosti či automobiloví veteráni. Jejich hlavním znakem je, že nejsou tak citlivé na výkyvy stavu hospodářství jako třeba akcie.

„Výhodou je, že se tyto investice dobře zhodnocují a zachovávají hodnotu proti inflaci. Cena akcií je daná na burze a jde nahoru a dolů, podle toho, co se u emitenta nebo v ekonomice děje. Kdežto u alternativních investic hodnota dlouhodobě roste s tím, jak roste množství peněz v ekonomice. Jak – lidově řečeno – centrální banky tisknou peníze,“ upozorňuje Martin Kovář, jeden ze zakladatelů a manažerů investičního fondu Wine Management.

Destiláty i víno mají při správném uskladnění trvanlivost v řádu několika desítek let, během nichž jde jejich hodnota nahoru. Podmínkou samozřejmě je, že jde o investiční kvalitu. „Vínem ze slavné francouzské vinařské oblasti Bordeaux se naplní 800 milionů lahví ročně. Ale jen dvě procenta z toho jsou investiční. Je za tím prokazatelná schopnost zrát po desítky let v lahvi a zlepšovat se. Pouze některé ročníky a některé odrůdy od vybraných vinařů se mohou řadit do této kategorie,“ zdůrazňuje Kovář.

Wine Management, který je fondem kvalifikovaných investorů (dle platné legislativy minimální investice od milionu korun), má ve svém skladu 19 tisíc lahví investičního vína v hodnotě kolem 150 milionů korun. Téměř výhradně jde o víno z Francie a Itálie.

Ceny určuje Londýn

Na čem vlastně investor do vinného fondu nebo samostatný sběratel vydělává? Víno je živým organismem, který má svůj životní cyklus. Investiční vína podle Kováře zrají desítky let, pak dosáhnou vrcholu, což se z pohledu laika projevuje například vynikající chutí, a na něm pár let setrvají. Takže než z tohoto vrcholu začnou sestupovat, lze na růstu jejich hodnoty vydělat.

V globálním měřítku se ceny vína řídí Londýnskou burzou Liv-ex, která byla založena v roce 1999 a obchoduje se na ní elektronicky. Kromě členů burzy mají na tamější parket přístup i makléři či obchodníci s vínem z celého světa. Prvenství mezi obchodovanými víny si udržuje Francie.

Od roku 2000 sestavuje burza indexy Liv-ex, postavené na vybrané skupině vín. Například Liv-ex Fine Wine 1000, obsahující tisíc vinných titulů, si ke konci listopadu 2020 za posledních pět let připsal 44,22 procenta své hodnoty.

Wine Management patří mezi členy burzy. Své portfolio přeceňuje čtyřikrát ročně právě podle cen v Londýně. „Vždy na konci čtvrtletí fond oceníme, takže klienti vidí, jak se jejich investice zhodnotila. A jednou za kvartál je možné do fondu vstoupit nebo z něj vystoupit,“ říká Kovář.

Od září 2018, kdy fond vznikl, podle něj investorům připsal 18,1 procenta. „Pokud jde o vinné fondy, jejich výnos je mezi pěti a deseti procenty ročně. Záleží nejen na tom, jak máte postavené portfolio, ale i na podmínkách. Můžete mít rok, kdy vyděláte hodně, a další rok, kdy jste na nule,“ dodává Kovář.

Whisky za miliony korun

Pro své klienty nedávno pořídil také vzácnou lahev skotské whisky. Podobných bylo ve skotské palírně Macallan před 72 lety naplněno celkem 600. Její hodnota se odhaduje na 3,75 milionu korun. „Kupovali jsme ji letos v květnu za 1,73 milionu korun,“ uvádí coby učebnicový příklad zhodnocení investičního alkoholu manažer fondu.

„Whisky má tu výhodu, že se v lahvi neznehodnocuje, její životnost je nekonečná. Její cena jen roste. Těch lahví je na světě už jen pár,“ dodává. A co bude pak? Někdo ji prostě koupí a vypije. „Řeknu to tak: když někdo prodá Palladium (míněno obchodní centrum v Praze – pozn. red.), a to samozřejmě za hodně peněz, na nějakých pár milionů koukat nemusí. Může to být třeba dárek partnerovi, který má whisky rád. Anebo se tenhle skvost uplatní v drahých restauracích, kde za panáka zaplatíte desítky tisíc,“ rozvíjí úvahy Kovář.