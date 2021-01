Kvůli inflaci máme záporné úroky i my, říká guvernér ČNB Jiří Rusnok. Co čekat od ekonomiky v letošním roce?

Praha Loňský pokles by nemusel být o mnoho větší než v rekordním krizovém roce 2009, kdy šla ekonomika dolů o zhruba pět procent, odhaduje v rozhovoru pro Lidovky.cz guvernér České národní banky Jiří Rusnok.

Lidovky.cz: Jak hodnotíte minulý rok? Co vzal a co dal?

Zažili jsme něco mimořádného. Šok, který posléze způsobil všeobecný pokles světového hospodářství, přišel zvenčí a neměl kořeny v ekonomice. Tím se současný vývoj zcela vymyká srovnání s minulými krizemi. A pro obnovu hospodářského růstu je důležité, že krizový impuls nevzešel z finančního sektoru. Což je v moderních společnostech velmi časté a my jsme to zažili naposledy v krizi let 2008–2010. Nyní naopak finanční sektor, v našem případě hlavně banky, bude spíše součástí řešení, jak z krize ven. A nadto nás pozitivně překvapila velká odolnost a adaptabilita naší ekonomiky.