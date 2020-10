Umělé inteligenci jedna kočka nestačí. Pět rozdílů mezi člověkem a robotem, při kterých má navrch člověk

Africko-americká lidová legenda z 19. století vypráví neobyčejný příběh Johna Henryho. V tom století totiž existovali lidé, jejichž prací bylo zabíjet ocelové hřebíky do skály. Vytvořila se tím díra, do které se vložila výbušnina. Tyto výbušniny vyčistily prostor pro budování železnic. John Henry byl z nich nejlepší. Jednoho dne však byl vynalezen parní vrt, který měl tyto lidi nahradit.

John Henry však vzdoroval. Rozhodl se „vyzvat“ parní vrt na souboj. Bylo to těsný souboj. Konečně, protože technologie vrtů byla jen v plenkách, John Henry o chlup zvítězil. Avšak pod tíhou extrémní námahy hned po souboji padl na zem a na místě zemřel.

Od doby, co se objevily první stroje, si lidé neustále měří s nimi síly. Nejprve to bylo v manuálních činnostech, ale v současnosti už umělá inteligence dokáže zvládat i činnosti, na které bylo třeba lidskou mysl. Vypadá to tak, že tu už pro nás za chvilku nebude ani místo. Nebo bude? A jaké jsou vlastně rozdíly mezi člověkem a počítačem? V této dvoudílné minisérii si je představíme. Začneme pěti, ve kterých má navrch člověk.

Umělá inteligence nemá lidský kontext

Představte si hypotetickou situaci v budoucnosti. Potřebujete stihnout letadlo. Zavoláte si autonomní auto a řeknete mu, ať vás rychle odveze na letiště. Se současným stavem technologie se může stát, že tam opravdu rychle „dofičíte“, ale všude kolem budou vaše zvratky a za vámi bude policejní kolona. Co se stalo? Umělá inteligence v současnosti nemá lidský kontext. Dokáže optimalizovat na nejlepší hodnotu, ale nechápe lidské souvislosti.

Umělá inteligence potřebuje obrovské množství informací na učení

Kolik koček musí vidět malé dítě, aby vědělo, co je kočka? Jednu, dvě, maximálně několik a už nemá problém rozeznat další kočku, ať je jakákoliv. Kolik koček musíme ukázat počítači, aby jejich vědělo rozeznat. Jednu, dvě, nebo několik. Miliard!

Umělá inteligence nedokáže přenášet poznatky mezi oblastmi

Mnoho z nás rádo odpočívá v zahrádce. Chvilku to trvá, ale nakonec se naučíme pěstovat krásné okrasné rostliny. Když se následně rozhodneme pěstovat rostliny užitkové, jde nám to velmi rychle, protože si naučené znalosti z okresních rostlin přizpůsobíme pro užitkové rostliny. Umělá inteligence toto nedokáže. Dokáže nás porazit například v šachu, ale tentýž program neudělá ani jen první krok v Backgammonu nebo jiné hře. Umělá inteligence totiž nedokáže přenášet poznatky mezi oblastmi.

Umělá inteligence není kreativní

Na jedné výstavě obrazů zaujal lidí jeden portrét. Po chvilce uvažování jeden návštěvník správně identifikoval, že se jedná o Rembrandta. Nikdo však nedokázal říct, jaký má ten obraz přesný název. Byl to obraz s názvem Další Rembrandt. Vytvořila ho na základě skenů a analýzy všech dostupných Rembrandtových obrazů umělá inteligence. Umělá inteligence podobně dokáže „vzkřísit“ také například Beatles. Ale jak je již z postupu jasné, je to pouze kopírování toho, co už vytvořil člověk. Umělá inteligence zatím v pravém smyslu kreativní není.

Umělá inteligence nemá vědomí

Jaký je rozdíl mezi vaší rukou a smart termostatem? Oba „objekty“ umějí podat informaci, zda je těleso teplé či studené. Ale zkuste oba objekty polít vařící vodou a rozdíl hned zjistíte (POZOR: v žádném případě nezkoušet, je to jen pro ilustraci!) Narozdíl od strojů vy okolí i „cítíte“, takže vařící voda by vás zabolela. Rovněž dokážete o věcech přemýšlet a uvažovat. Jednoduše řečeno máte vědomí. Umělá inteligence ho minimálně na velmi dlouhé období ještě mít určitě nebude.

Takže vidíte, nemusíte se bát, že by vás stroje nahradily, stále máte nad nimi ještě v mnoha věcech převahu. Jsou však i takové, ve kterých stroje porazí nás. A o těch si právě povíme příště.