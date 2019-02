Když nastoupí efekt ,sněhové koule’. Jak zařídit, aby peníze dělaly peníze

V dobrých časech myslet na zadní kolečka. Jednoduchá poučka našich babiček platí i dnes. Bohužel se jí už málokdo řídí. Světlou výjimkou by mohl být pan Jakub, který ve spolupráci s finančním poradcem ze společnosti Partners myslí na svou budoucnost a pomalu rozjíždí finanční efekt sněhové koule.

Byl to majstrštyk. A navíc znamenal citelnou úsporu peněz. V roce 2013 končila Jakubovi fixace hypotéky. Chtěl dosáhnout na nižší úrok. Oslovil proto poradce Vladimíra Weisse ze společnosti Partners. „Původní hypotéka měla vysoký úrok. Obával jsem se, že to už nepůjde, protože jsem mu řekl prakticky za pět minut dvanáct, ale on mi bez problémů dokázal pomoci,“ pochvaluje si Jakub. „Moje finanční gramotnost není nejlepší a nikdy bych to nezvládl, navíc v takhle rekordním čase.“

Přechodem k jinému bankovnímu domu poradce snížil úrokovou sazbu, a tedy i sumu peněz, které měl jeho klient bance zaplatit. Ročně se jedná o 8400 korun, které mladý muž nemusel vydat. „Refinancovali jsme cca 2 100 000 korun, kdy byla splatnost 25 let a aktuální úroková sazba 2,99 %. Původní bankou nabízená sazba byla o cca 4 desetiny procentního bodu vyšší,“ popsal operaci poradce Weiss. Jeho klientovi bylo tehdy 28 let a už pět let splácel úvěr na koupi bytu, ve kterém bydleli jeho rodiče.

„Tehdy si mě definitivně získal,“ uvedl na adresu svého poradce Jakub. Svého klienta chválí i Vladimír Weiss – oceňuje jeho zodpovědnost a přístup k penězům: „Chápe, co je základem ve vytváření klíčových finančních rezerv.“ Jejich hlavní „zbraní“ je obyčejný trvalý platební příkaz. Díky spolupráci obou pánů se podařilo odložit zhruba 20 procent z celkových Jakubových příjmů od počátku spolupráce.

Je spíše výjimkou

„Pravidelně, dlouhodobě a zodpovědně tvoříme rezervy a majetek pro pana Jakuba. A to nese své ovoce,“ doplňuje poradce Partners. Podle něj by měl každý z nás ve prospěch tvorby majetku a dlouhodobých rezerv směřovat alespoň deset procent z čistého měsíčního příjmu. Jakub toto splňuje, ale Vladimír Weiss dobře ví, že mnoho dalších takových pětatřicátníků není. „Jakub je spíše výjimkou,“ krčí rameny.

Jejich spolupráce začala již v roce 2011, kdy finanční poradce Vladimír Weiss pro čerstvě zaměstnaného Jakuba zařídil ochranu příjmu. Volili kombinaci dostatečně vysoké tzv. železné rezervy a správně nastaveného životního pojištění.



Od té doby se mnoho změnilo. Z Vladimíra je jeden z nejrespektovanějších finančních poradců v Partners a velký profesní posun zaznamenal i Jakub, který se vypracoval do pozice teamového vedoucího v přední engineeringové společnosti v Čechách. Jakub investuje do podílových fondů, kde zvolil dynamickou strategii. Kromě pravidelných plateb, na které využívá nastavený trvalý příkaz, aby na ně nemusel myslet, pošle Jakub občas do podílových fondů peníze i jednorázově. Třeba když se mu podaří v práci získat nějakou odměnu. Má i doplňkové penzijní spoření.

„Nelze přesně říct, kolik pan Jakub díky mým radám postupně naspořil a investoval, každopádně je to už dávno, co jsme překročili hranici sto tisíc. Pomalu budeme svědky efektu sněhové koule, respektive efektu složeného úročení. Jsme připraveni na očekávané i neočekávané události. Část příjmu odkládáme do krátkodobé rezervy. Ale podstatnou část za účelem dlouhodobých cílů. A v tom se výrazně lišíme od většiny populace,“ shrnuje spolupráci Vladimír Weiss. Efekt sněhové koule představuje složené úročení, které se projevuje po delším časovém úseku, například více než deseti letech. „V tu dobu už je například běžné, že člověk vložil 100 000 a má dvakrát tolik,“ uvádí Weiss.

Koupě bytu

Říká se, že s jídlem roste chuť, ale Jakub to má spíš naopak. Zbytečně neutrácí, odkládá peníze a částku, která mu zbyde, může utratit za své koníčky. „Bohužel většina lidí to dělá obráceně, když celé týdny utrácí a pak se na konci měsíce snaží spořit či investovat,“ doplňuje Weiss.

Na podzim 2017 spolu absolvovali aktuálně poslední důležitý krok v životě pana Jakuba, a to když si mladý muž pořídil vlastní byt. „Bylo třeba tomu přizpůsobit portfolio. K nové hypotéce nastavit novou výši železných rezerv, nové výše pojistných částek pro případ invalidity a nové sumy pro investování do podílových fondů,“ uzavírají oba pánové.

Oba jsou přesvědčeni, že tím je jejich spolupráce pro Jakubovu současnou životní etapu momentálně efektivně završena. V žádném případě to ale neznamená konec. Další krok je čeká, až bude chtít Jakub založit rodinu; tehdy bude nutné celé finanční portfolio znovu aktualizovat a správně nastavit.