PRAHA Na jídle se dá ušetřit, na oblečení také, koníčků či dovolených se sice neradi, ale rovněž vzdáme. Střecha nad hlavou je ale základ, který ovlivňuje vše ostatní. Proto je důležité vědět, v jakém právním vztahu jsme k našemu současnému bydlení. Ovlivňuje to i možnost získat nějakou pomoc od státu.

Jsme-li majitelé, v katastru nemovitostí figuruje naše jméno. Všechny výdaje na zařízení i opravu bytu nebo domu si hradíme ze svého. Se svým majetkem si však můžeme do určité míry dělat, co chceme. Přihlásit si sem k trvalému pobytu kohokoli, kdo se nám zamane, či byt pronajímat (což už je podnikání a vztahují se na to s tím spojená pravidla).