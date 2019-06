Koruna zlevňuje dovolenou, výměnu ale raději neodkládejte. Analytici čekají oslabení v nejbližších dnech

Praha Česká koruna v posledních dnech výrazně posílila, což znamená dobrou zprávu pro každého, kdo se chystá na dovolenou do zahraničí. Ještě před rokem bylo euro podle kurzovního lístku České národní banky za rovných 26 korun, zatímco ve čtvrtek stálo necelých 25,44 koruny.

Posílení o více než 50 haléřů znamená pro české občany nejlepší poměr mezi tuzemskou měnou a měnou zemí eurozóny od září loňského roku. Zpevnění se promítlo i do prodejního kurzu v bankách a směnárnách. Například u ČSOB si lze euro na dovolenou pořídit za 26,06 koruny, Česká spořitelna nabízí kurz 26,12 koruny a směnárna Nekázanka Exchange 25,58 koruny. Posiloval i kurz koruny k dolaru. Ve čtvrtek večer stál 22,38 koruny. Kurzové rozdíly jsou sice v haléřích, ale na ceně rodinné dovolené se to už pozná docela citelně. Pro srovnání – výměna třeba 500 eur loni v červnu stála 13 tisíc korun, nyní zhruba o 300 korun méně. K prodejní ceně je ovšem třeba v některých bankách připočíst ještě poplatky za provedení účetní transakce. Poplatky za výměnu třeba formou paušálu či procenta z vyměňované částky už dnes směnárny, tedy alespoň ty dobré, neúčtují.

Výměnu raději neodkládat...

Zahraniční měny lze vybírat také z bankomatů přímo v cizině. Poplatky za výběr ale nejsou nikterak malé – u ČSOB například představují 150 korun. Velké české banky, které jsou součástí skupiny svých zahraničních matek, však výběry v mateřských či sesterských sítích zpoplatňují stejně jako doma. Informace o tom, kterých bankomatových sítí se to týká, jsou dostupné v obchodních podmínkách těchto bank a dozvědět se je lze také na bankovních přepážkách.

Výhodnější kurz české měny se samozřejmě promítá také do placení platební kartou, kterou si stále více Čechů bere na zahraniční dovolenou.

„Koruna v poslední době výrazně posiluje, ale v případě krátkodobého vývoje měny, a to je to, co zajímá turisty, stačí jedna jediná událost, aby se trend zastavil či otočil,“ říká Štěpán Křeček, hlavní ekonom BH Securities.

„Rozhodně bych lidem chystajícím se k moři či obecně do zahraničí doporučoval, aby si určitou část potřebných valut koupili už nyní a poté dokupovali až v zahraničí,“ dodal.

... protože koruna půjde dolů

Společnost BH Securities žádné další posilování koruny neočekává, protože faktory, které poslaly korunu směrem vzhůru, se vyčerpaly. Spíše očekává zastavení růstu kurzu, či dokonce jeho pokles. „Korunu posílily úvahy Evropské centrální banky o dalším snížení úrokových sazeb a podobné záměry americké centrální banky Fed. To jsou však faktory, jejichž vliv má dočasný účinek,“ vysvětluje Křeček. Ekonomka Markéta Šichtařová ze společnosti Next Finance vidí další vývoj kurzu koruny ještě ostřeji. Koruna je podle ní takzvaně překoupená – investoři mají nadměrné zásoby české měny, což vytlačilo její kurz nahoru.

Šichtařová vyslovila názor, že nejpozději počátkem příštího týdne začne její kurz stagnovat, až mírně oslabovat. Podle serveru Patria Online ostatně koruna ve čtvrtek večer vůči euru oslabila o dva haléře, těsně nad 25,4 koruny. Navíc by českou měnu z hvězdné dráhy mohl lehce srazit slabší výkon tuzemské ekonomiky. Právě v pátek mají statistici ohlásit, co vlastně táhlo českou ekonomiku nahoru v prvním kvartále, a příští týden zveřejnit některá důležitá čísla, například vládní dluh či vývoj nezaměstnanosti v květnu.Dalšími aktéry, již čekají zatím v předsálí, jsou brexit a těžko odhadnutelný vývoj čínsko-americké obchodní války.

Turista, který se rozhodne si vyměnit peníze na dovolenou před svou cestou a nespoléhat na zahraniční banku, už má dnes daleko snadnější situaci než ještě nedávno. Příznivou věcí je nedávná novelizace zákona o směnárenské činnosti, která umožňuje zrušení obchodu se směnárnou.

„Může se stát, že poté, co odejdete ze směnárny, narazíte na jinou směnárnu, která má lepší kurz. Novela zákona o směnárenské činnosti vám umožní předchozí obchod zrušit. Podmínkou je, že to stihnete do tří hodin od nevyhovujícího nákupu valut,“ popisuje Křeček.

Turistům dává, firmám bere

Posilující koruna či dolar však nedělají radost všem. Vrásky rostoucí kurz dělá především českým vývozcům, kterým silná koruna znevýhodňuje jejich obchodní pozici na zahraničních trzích. To je ostatně také důvodem, proč například Svaz průmyslu a dopravy ČR před necelými dvěma týdny upozornil politiky, že by Česká republika neměla rezignovat na přijetí jednotné evropské měny.