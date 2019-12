Mladé české banky jsou pro klienty často výhodnější

PRAHA Na českém finančním trhu se stále víc prosazují banky s domácími vlastníky. Právě menší banky, které chtějí získat svůj díl na trhu, se totiž snaží klientovi nabídnout mnohdy výhodnější produkty než velké nadnárodní finanční ústavy. Jednou z nich je například Banka CREDITAS. Ta je dlouhodobě známá a oblíbená především mezi klienty, kteří chtějí nadstandardně zhodnotit své úspory. Její produktová nabídka ale neustále roste. Na podzim přidala dětské produkty a vstoupila také na hypoteční trh.

Český hypoteční trh je v současnosti ve znamení poklesu úrokových sazeb, nová nabídka CREDITAS proto byla od počátku vystavena tvrdému konkurenčnímu tlaku. Obstála se ctí, banka svůj vstup na trh pečlivě připravila a s úrokovou sazbou začínající na 2,09 % ročně se mezi konkurencí rozhodně neztrácí.

Banka CREDITAS CREDITAS funguje na finančním trhu přes 23 let. Zpočátku působila jako záložna, na podzim 2016 získala jako první záložna bankovní licenci, která jí umožnila všestranný a velmi výrazný rozvoj. V lednu roku 2017 se klientům představila jako banka. CREDITAS je jednou z mála bank na domácím trhu s českým kapitálem a českým vlastníkem. Tím je finančník a investor Pavel Hubáček. Více čtěte zde: www.idnes.cz/creditas

K úspěchu přispívá i strategie minimálních poplatků, kterou klienti dobře znají z běžných účtů nebo spořicích produktů CREDITAS. U hypotéky je výše poplatků ještě důležitější, protože jde o částky v řádech tisíců korun. Velkou výhodou je i to, že nízkou sazbu na rozdíl od některých jiných bank nepodmiňuje uzavřením dalších produktů, jako je životní pojištění či pojištění schopnosti splácet.

„Při výběru hypotéky hrají klíčovou roli úrok, poplatky a rychlost vyřízení. Prvním faktorem je samozřejmě sazba, který u nás začíná na 2,09 % ročně. Vstřícná je ale i naše poplatková politika. Zdarma je nejen běžný účet, který k hypotéce potřebujete, ale nic se neplatí ani za předčasné splacení části či celého úvěru,“ říká Věra Pavlišová, ředitelka retailových produktů Banky CREDITAS.

Splatit hypotéku kdykoliv a bez sankcí

Právě částečné nebo úplné splacení hypotéky bez jakékoli sankce patří mezi největší výhody hypotéky od CREDITAS. Na rozdíl od mnoha konkurenčních nabídek, které omezují možnosti předčasného splacení pouze na část úvěru či na konkrétní termíny, může v CREDITAS klient úvěr předčasně splatit kdykoli podle vlastního uvážení.

Hypotéky od CREDITAS zaujmou také rychlostí vyřízení žádosti o úvěr. S přípravou podkladů klientovi pomůže specializovaný bankéř a v ideálním případě jsou peníze připraveny k čerpání již za 14 dní od podání žádosti. Klienty potěší svobodná volba pojištění. Samotnou nemovitost je potřeba pojistit vždy, CREDITAS ale na rozdíl od některých konkurentů svým klientům neurčuje, u které pojišťovny tak mají učinit. Ostatní pojištění jsou zcela volitelná a je jen na klientovi, zda si je uzavře a kde.

Vedle klasické hypotéky na bydlení nabízí CREDITAS také refinancování a takzvanou americkou hypotéku. Ta je zajímavá především pro ty, kdo potřebují dlouhodobě půjčit peníze na jiný účel, než je pořízení nemovitosti. Peníze tak může klient použít třeba na nákup nového vybavení domácnosti, rekonstrukci bytu nebo třeba výstavbu garáže. Ve srovnání s běžným spotřebitelským úvěrem je americká hypotéka v CREDITAS výrazně levnější, její úroková sazba začíná již na 3,09 % ročně.

Své hypotéky CREDITAS poskytuje s pevnou úrokovou sazbou a fixací na tři, pět, sedm nebo deset let. Výše úvěru může dosáhnout až 80 % hodnoty zastavené nemovitosti, přičemž jako zástavu lze použít i více nemovitostí. Vedle hypotéky na bydlení banka nabízí i hypotéku na investici, při níž se zakoupená nemovitost využije k pronájmu.

Dětské účty zhodnotí peníze dětí

Druhou novinkou CREDITAS jsou dětské účty. V první polovině letošního roku banka provedla mezi dětmi a mládeží od 6 do 15 let věku rozsáhlý průzkum, který zjišťoval jejich preference a požadavky na bankovní produkty. „Průzkum jednoznačně ukázal, že pro děti a mladé lidi je bankovní účet samozřejmostí,“ říká Lucie Brunclíková, ředitelka komunikace a marketingu Banky CREDITAS. „Většina účastníků průzkumu měla také jasnou představu, co by měl účet umět. Mezi hlavní priority patří možnost platit v obchodech kartou či mobilem a ovládání účtu přes mobilní aplikaci s přehlednými statistikami,“ doplňuje Brunclíková.

Junioři také jasně vymezili požadavky na svůj ideální účet: výběry z bankomatů po celém světě zdarma a dobré úročení. Nejmenší zájem naopak vzbudily vlastnosti, které by mnoho dospělých u dětí a mladých lidí očekávalo – propojení bankovní aplikace s hrami, možnost doplnit vlastní fotografie nebo individuální nastavení barev a zvuků.

Pro své nejmladší klienty CREDITAS připravila dva typy účtů, které jsou verzemi „dospělého“ běžného a spořicího účtu. Richee účet Junior je určen dětem ve věku 6–17 let. Jde o běžný účet, který nabízí skvělé zhodnocení – vklady až do 50 tisíc korun jsou úročeny sazbou 1,5 % ročně.

Spoření Richee Junior je variantou klasického spořicího účtu. Dá se zřídit hned po narození dítěte a v současné době nabízí vysokou akční úrokovou sazbu 1,8 % p.a., a to na celý vklad bez omezení jeho výše.

Oba typy účtů jsou stejně jako jejich „dospělé“ varianty bez poplatků za zřízení a vedení účtu i za všechny běžné transakce. K Richee účtu Junior banka vydává platební kartu, která je nejen zdarma, ale navíc umožňuje výběr z bankomatů po celém světě bez jakéhokoliv poplatku. Oba účty lze ovládat přes bezplatnou aplikaci Richee či v internetovém bankovnictví, k platební kartě lze navíc zřídit službu Google Pay pro placení mobilem.

Hlavním rozdílem oproti klasickým účtům je možnost rodičovského dohledu díky zobrazení účtů v mobilním a internetovém bankovnictví rodiče. Rodiče také mohou určovat limity pro transakce a platby kartou v rámci defaultních limitů stanovených Bankou CREDITAS. Díky tomu mají jistotu, že se děti přirozeně naučí fungovat ve světě peněz, zároveň se však budou pohybovat v předem rozumně nastavených mantinelech.