Nejbohatší se z pandemie zotavili za devět měsíců, chudým to však potrvá i přes 10 let

Londýn Tisíc nejbohatších lidí se ze ztrát způsobených pandemií zotavilo za devět měsíců, nejchudším by to ale mohlo trvat i déle než deset let. Ve zprávě nazvané Virus nerovnosti to odhadla charitativní organizace Oxfam.

Podle ní se majetek deseti nejbohatších lidí světa od začátku pandemie zvýšil o půl bilionu dolarů (10,7 bilionu korun), což by bez potíží každému zaplatilo vakcínu proti covidu-19 a zajistilo, že by nákaza nikoho neuvrhla do chudoby.

Zároveň pandemie rozpoutala nejhorší krizi zaměstnanosti za posledních 90 let, uvádí Oxfam. O práci přišly nebo jí mají málo stovky milionů lidí. K nejvíce zasaženým patří ženy a příslušníci etnických menšin, u nichž je podle výkonné ředitelky Oxfamu Gabriely Bucherové mnohem vyšší pravděpodobnost, že budou hladovět a nedostane se jim lékařské péče.

V roce 2020 zaniklo v tuzemsku přes 16 tisíc firem, dosud nejvíce „Milionářské majetky se vzpamatovaly s tím, jak se navzdory pokračující recesi v reálné ekonomice zotavily akciové trhy. Jejich celkové bohatství se v prosinci 2020 vyšplhalo na 11,95 bilionu dolarů, což odpovídá celkovým výdajům vlád zemí G20 na obnovu po covidu-19,“ píše se ve zprávě Oxfamu, z níž cituje server CNBC. Oxfam text zveřejňuje ve stejný den, kdy začínají virtuální setkání nazvaná Davos Agenda, která se konají místo výročního zasedání Světového ekonomického fóra (WEF). To bylo kvůli pandemii letos mimořádně odloženo a uskuteční se v Singapuru, a to od 25. do 28. května.