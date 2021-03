Nejvyšší čas na levnější hypotéku. Podle posledních ukazatelů už dál klesat nebudou

PRAHA Hypotéky pokořují jeden rekord za druhým. Loni banky poskytly rekordní objem úvěrů na bydlení a sazby se po více než třech letech dostaly pod dvouprocentní hranici. I letos hypotéky přepisují historii.

Únor, během něhož bylo poskytnuto hypoték za téměř 30 miliard korun, se stal vůbec nejsilnějším měsícem od roku 2003. Průměrná sazba hypoték se ve srovnání s lednem dostala ještě níž. Jenže již začátkem března řada bank hypotéky zdražila, trend se tak pomalu otáčí.



„My Češi máme pod kůží, že mít vlastní byt je nejlepší zajištění na stáří. Za tím se skrývá obava z toho, zda státní penze bude v budoucnu stačit na rozumnou životní úroveň,“ říká Vladimír Staňura, hlavní poradce České bankovní asociace. Dodává, že bude ještě dlouho trvat, než budeme mít dobrou alternativu zhodnocení peněz.

Pandemie touhu vlastnit nemovitost ještě podpořila. Minulý měsíc banky poskytly hypotéky za téměř 30 miliard. „Únor se tak stal nejsilnějším měsícem v historii ukazatele Fincentrum Hypoindex,“ říká Jiří Sýkora ze společnosti Fincentrum & Swiss Life Select. Překonán tak byl dosavadní rekord z listopadu 2016, i tehdy se objem hypoték přiblížil 30miliardové hranici.

Sazby začínají pomalu růst

Přes mnohé prognózy předpovídající růst průměrná úroková sazba v únoru ve srovnání s lednem poklesla, a to na 1,93 procenta. „Na únorovém Fincentrum Hypoindexu je vidět, jak hypoteční trh jako celek reaguje s mírným zpožděním. Na trhu již totiž sazby začínají pomalu růst,“ vysvětluje Sýkora. Dáno je to nejen dlouhodobě nízkou marží bank. „Začátek roku je ideální dobou pro zvyšování sazeb, aby je pak banky v rámci jarních promoakcí mohly opět mírně snížit,“ popisuje.

Banky v únoru sjednaly bezmála deset tisíc hypoték, což je o téměř 1600 více než v lednu, a dokonce o 2856 více než před rokem. Počty poskytnutých hypoték ale nerostou tak rychle jako jejich objem. To proto, že citelně rostou ceny nemovitostí a průměrná výše úvěru tak roste, v uplynulém měsíci poprvé překonala hranici tří milionů korun. Meziročně se průměrná hypotéka zvedla o téměř 390 tisíc, za poslední čtyři roky narostla o třetinu, tedy téměř o jeden milion korun.

„Výrazného ochlazení na trhu nemovitostí se nejspíš nedočkáme ani letos. Vzhledem k omezené výstavbě, kterou potvrzují i statistiky stavebních povolení, není pravděpodobné, že by developeři trh zahltili novými nabídkami,“ tvrdí analytik ČSOB Petr Dufek.

Již během února oznámily některé banky, že zvyšují sazby. Mezi prvními k tomuto kroku přistoupily mBank a Moneta Money Bank. Na konci února se přidala i skupina ČSOB, pod kterou spadá největší poskytovatel hypoték v Česku Hypoteční banka. V polovině března zdražila i Air Bank.

„Ostatní banky zatím sice vyčkávají, dá se ale očekávat, že se ke zvyšování hypotečních sazeb zřejmě již brzy odhodlají a průměrná úroková sazba zamíří vzhůru již zřejmě v březnu,“ předpokládá Sýkora.

Očekávaný růst sazeb se již odrazil v chování klientů hypotečních bank. Dávají přednost co nejdelší fixaci, jíž si zajistí atraktivní úrokové sazby. „Zatímco v lednu 2020 se průměrná délka poptávané fixace pohybovala mezi třemi a čtyřmi lety, nyní se blíží už k pěti rokům,“ říká Marek Kříž, spoluzakladatel hypotečního tržiště Zaloto.cz.

Zájem zatím nepolevuje

Přestože ten, kdo si vzal hypotéku v březnu, ve srovnání s klientem, jenž zavítal do banky v únoru, na měsíčních splátkách něco připlatí, zájem o úvěry na bydlení zatím nepolevuje. „Růst bude ještě nějakou dobu pokračovat,“ je přesvědčený Kříž a dodává: „Napovídají to naše data, která ukazují, co se bude dít v bankách za tři až čtyři měsíce. Vzhledem k tomu, že leden byl pro nás rekordní a zprostředkovali jsme během něj poptávky za více než 6,2 miliardy korun, se banky budou muset ještě v dubnu a v květnu hodně otáčet a ty objemy ještě vyletí.“ Překonání loňského rekordu se však neočekává. Růst sazeb totiž přece jen může část lidí od nákupu nemovitosti odradit.