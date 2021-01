Obavy nahrávají zlatu i kryptoměnám. Mezi lidmi stále ‚frčí‘ i poštovní známky

Praha Bitcoin trhá jeden rekord za druhým, je blízko hranici 35 tisíc dolarů. Výrazně nahoru šly také ceny drahých kovů. Viníkem je nejistota současné doby i obavy z inflace.

Jakákoli společenská nejistota nebo ekonomická krize vzbuzuje v lidech obavy o budoucnost a vede je k hledání nových způsobů, jak sebe, svou rodinu a své hmotné statky před těmito negativními vlivy ochránit. Alternativou číslo jedna je, kromě nemovitostí, zejména zlato. Silně vzrostla poptávka také po kryptoměnách, a to i ze strany větších investorů.

Objem obchodu s bitcoiny a dalšími kryptoměnami v Česku loni vzrostl o třetinu na zhruba čtyři miliardy korun, uvedl ředitel největšího obchodníka s kryptoměnami Bitstock.com Martin Stránský. Zájmu přitom jednoznačně dominuje bitcoin. S nástupem pandemie se si sice otřásl v základech, jeho cena z únorových deseti tisíc dolarů (přes 200 tisíc korun) spadla pod pět tisíc v polovině března. Byl to ale důsledek šoku, který trval jen krátce.

„Již od jara vidíme v podstatě kontinuální růst poptávky po bitcoinech. Zájem akceleroval na podzim, kdy začal trhat historické rekordy,“ uvedl Stránský. V polovině prosince se cena přehoupla přes 20 tisíc dolarů a k nárůstu o dalších 50 procent stačily pouhé dva týdny. V sobotu 2. ledna se bitcoin prodával za neuvěřitelných 32 700 dolarů (702 tisíc korun). Za rok se tak jeho cena zvýšila o více než 300 procent. Úspěchu bitcoinu do určité míry napomohlo i to, že ho začala přijímat platební služba PayPal.

Pozadu nezůstaly ani další kryptoměny. Jak uvedla ČTK, například Ethereum, což je druhá největší kryptoměna, se za loňský rok zhodnotilo o 465 procent.

Zlato podražilo o pětinu

Podobná situace byla u drahých kovů. Zájem začal růst v podstatě hned se začátkem pandemie. „První razantnější skok začal s prvním nemocným u nás. V jarních měsících šel zájem oproti normálu nahoru čtyřnásobně,“ uvedl Jaroslav Černý z České mincovny. Největší zájem byl o zlaté investiční mince a slitky.

Totéž potvrzují další prodejci. „V březnu a dubnu, kdy začala platit vládní opatření, byl enormní nárůst poptávky po zlatě a tržby nám meziročně vzrostly o více než 50 procent. I když cena zlata rostla a v srpnu se vyšplhala na historické maximum, zákazníky to od nákupu neodradilo,“ popisuje Lukáš Jankovský ze společnosti Zlaťáky. A ti, kdo už zlato měli, si ho ponechali. Obchodníci tak zaznamenali propady ve výkupech. „Zatímco v srpnu 2019 jsme vykoupili slitky a mince v hodnotě 68 milionů korun, v srpnu 2020 pouze 16 milionů korun,“ říká Jankovský.

Kryptoměny a bitcoin.

Důvod je jasný. Zlato si přes občasné poklesy drží dlouhodobou odolnost. Za loňský rok posílilo o více než 20 procent. Na začátku roku startovalo na zhruba 1500 dolarech za troyskou unci (31,3 gramu). „V průběhu prvního pololetí 2020 jeho cena rostla až na maxima něco málo přes dva tisíce dolarů za unci (cca 44 tisíc korun). Ve druhé polovině roku pak došlo k určité korekci a poklesu ceny,“ říká Martin Němeček, odborník na alternativní investice a člen Prestige Philately Club Prague. Doplňuje, že aktuálně se cena pohybuje kolem 1875 dolarů (cca 40 200 korun) za unci.

Podobně se vyvíjela i cena stříbra, meziročně stoupla téměř o polovinu. Tento kov má přitom zajímavý potenciál. „V současnosti je k dispozici osmkrát méně stříbra než zlata a průmysl ho spotřebovává více, než těžaři zvládají poskytnou,“ uvedl Černý. Světové zásoby stříbra jsou omezené, takže se dá předpokládat, že cena dál poroste.

Potenciál mají i známky

Stále více vyhledávané jsou investice do cenných poštovních známek. „Tato komodita je méně citlivá na krátkodobý negativní vývoj ekonomických nálad než například drahé kovy a v delším časovém horizontu vykazuje kontinuální růst hodnoty mezi sedmi a deseti procenty ročně,“ popisuje Němeček. Navíc mají známky za sebou více než 150letou investiční historii prověřenou mnoha krizemi, velmi nízkou míru rizika a celosvětově bezproblémovou likviditu.

Bitcoin (Ilustrační foto)

Kdo by chtěl do známek investovat nyní, měl by se podle Němečka zajímat o tradičně zajímavé známkové destinace (Evropa, USA, Austrálie 19. století) a známky rozvíjejících se ekonomik, jako je Čína, Indie či Rusko.