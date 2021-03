Objem úvěrů na bydlení stoupl v únoru o 2,4 miliardy na 22,5 miliardy korun

Praha Objem nových hypotečních úvěrů na bydlení od bank a stavebních spořitelen dosáhl v únoru 22,5 miliardy Kč. To je o 2,4 miliardy více než v lednu 2021. Proti únoru 2020 je to o 6,6 miliardy, tedy o 42 procent více. Vyplývá to z aktuálních statistik České národní banky a České bankovní asociace.

Sněmovna schválila širší pravomoci ČNB, hypotéku snáze dostanou mladší páry „Vysoké prodeje hypotečních úvěrů, kterými začal leden tohoto roku, v únoru pokračují. Loňský rok byl rekordní. Přesto nástup do letošního roku překonává všechna očekávání. Hon na hypotéky a nemovitosti tedy pokračuje,“ uvedl poradce asociace Vladimír Staňura.

Index RPSN (průměrná roční procentní sazba nákladů) podle statistiky ČNB v únoru u hypotečních úvěrů po osmi měsících poklesů nepatrně stoupl na 2,16 procenta. Proti lednu vzrostl o 0,01 bodu. Úroková sazba zůstala na 1,99 procenta.