Opatření na podporu ekonomiky vyjdou na téměř 1,2 bilionu korun. Přímá podpora činí 216 miliard

Praha Celková opatření na podporu ekonomiky v souvislosti s dopady šíření koronaviru činí 1,19 bilionu korun. Z toho přímá podpora je 216 miliard korun a záruky na úvěry 951,5 miliardy korun. V pořadu České televize Události, komentáře to řekla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).

Dalších 22 miliard korun odhaduje ministerstvo jako stimul ekonomiky díky odkladu záloh na daních nebo odkladu elektronické evidence tržeb.

„To představuje 20,7 procenta HDP a řadí nás nejen na evropské úrovni mezi země, které do záchrany své ekonomiky uvolňují naprosto nejvíce,“ uvedla Schillerová.

„Jsou to úplně fantasmagorická čísla. Podpůrné programy nefungují, zejména malí podnikatelé si stěžují, že jejich žádosti jsou zamítány,“ reagoval v pořadu předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura.

Premiér Andrej Babiš (ANO) 18. března uvedl, že vláda by mohla na základě analýz poskytnout na podporu podnikatelů a firem postižených šířením koronaviru až jeden bilion Kč. Na přímou pomoc by podle něj mělo směřovat zhruba 100 miliard korun a na záruky 900 miliard korun. Vláda tento týden už podruhé zvýšila schodek státního rozpočtu letos, a to na 300 miliard korun.