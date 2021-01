Oslabení koruny nečekám, spíš mírné posílení, míní guvernér ČNB Rusnok. Nepředpokládá změnu úrokových sazeb

Praha Koruna je oproti odhadům centrální banky o něco silnější a pravděpodobně bude dál mírně posilovat. V rozhovoru pro sobotní vydání LN to říká guvernér České národní banky Jiří Rusnok.

Jak rychle se Česko oklepe z ekonomické krize

Jaké poučení si můžeme vzít z krizových let 2008 až 2010, kdy byly zasaženy banky

Jak efektivně se pomáhá a jestli je objem pomoci hospodářství dostatečný

Guvernér v souvislosti se zvládáním pandemické krize a jejích ekonomických důsledků upozornil, že české ekonomice od loňského května pomáhají záporné úrokové sazby.

V květnu ČNB snížila svou základní úrokovou sazbu na 0,25 procenta, přičemž inflace se pohybuje kousek pod hranicí tolerančního pásma ČNB. V listopadu dosáhla 2,7 procenta a centrální banka očekává, že v průběhu letošního roku by se měla vracet k inflačnímu cíli ČNB. V nejbližších měsících by se tak měla podle guvernéra pohybovat kolem dvou či mírně nad dvěma procenty. Reálné úrokové sazby jsou tedy, řekl guvernér, silně záporné.

Pokud jde o další vývoj repo sazby, jedné ze tří úrokových sazeb stanovovaných ČNB, signální světlo může vyslat nová prognóza, kterou začala centrální banka zpracovávat a jež má být hotova na začátku února.

„Kdyby ukázala předpoklad, že by se ceny začaly vracet k nějakému vyššímu růstu, tak bychom na to museli s předstihem reagovat zvýšením sazeb. Ale v tuto chvíli to nepředpokládám. Mimo jiné proto, že máme o něco silnější kurz koruny, než jsme čekali. A je tady jistá pravděpodobnost, že koruna spíš bude dál mírně posilovat, než že by oslabovala. Což v podmínkách naší silně otevřené ekonomiky působí jako protiinflační faktor,“ řekl Rusnok.