Plyn a elektřina by mohly na podzim zlevnit, ceny na burzách klesají. Zlevnění připouštějí i dodavatelé

Praha Českým domácnostem by mohly na podzim před příští topnou sezonou zlevnit plyn a elektřina. Důvodem je pokles cen na velkoobchodních burzách. Shodli se na tom analytici, které v pondělí oslovila ČTK. Kolik přesně peněz lidé ušetří, záleží podle nich logicky na tom, na co všechno danou komoditu používají.

Míní, že výraznější může být pokles u plynu, jehož konečná cena by mohla klesnout až kolem deseti procent. U elektřiny má být úspora zhruba poloviční. Možný pokles cen opatrně připouští i dodavatelé.

Cena elektřiny na Pražské energetické burze pro rok 2021, na který se teď obchodníci nejvíce zásobí, klesla meziročně o 11,8 procenta na 42,95 eur (asi 1150 Kč) za megawatthodinu (MWh). Ještě výraznější je pokles u plynu, jehož cena se snížila meziročně o více než třetinu na 12,57 eur (337 Kč) za MWh.



„Zlevnění energií na burze bylo výrazné a již trvá dostatečně dlouhou dobu, aby dodavatelé mohli reagovat a snížit ceny pro zákazníky. Je však třeba mít na paměti, že koncové ceny elektřiny i zemního plynu jsou kromě burzovních cen ovlivněny dalšími poplatky. Z tohoto důvodu nelze očekávat, že by se snížení cen na burze kompletně přeneslo do koncových cen pro zákazníky,“ uvedl hlavní ekonom BH Securities Štěpán Křeček. U elektřiny lze podle něj očekávat snížení ceny pro konečné zákazníky kolem pěti procent, u plynu pak až o pětinu.

Analytik společnosti ENA a výkonný ředitel Asociace nezávislých dodavatelů energií Jiří Gavor upozornil, že vývoj burzovních cen se do cen pro domácnosti promítá vždy postupně, obchodníci nyní prodávají za ceny, kterými se zásobili v předstihu loni. „Nové ceníky se začnou pravděpodobně častěji objevovat na začátku další topné sezony,“ řekl. Uvedl, že cen plynu by zlevnění mohlo činit až nad deset procent, u elektřiny pravděpodobně kolem pěti procent.

„Někteří dodavatelé už pro své zákazníky připravili různé individuální ceníky, nicméně výraznější změny v cenících energií bychom mohli očekávat na podzim se zahájením topné sezony, případně až s příchodem roku 2021,“ potvrdila analytička portálu Ušetřeno.cz Markéta Witoszová.

Možnou úpravu cen opatrně připouští i samotní dodavatelé. „Dá se očekávat, že pokles cen se projeví v koncových cenách pro zákazníky před příští topnou sezonou. Pokud vydrží velkoobchodní ceny nízko, tak by to mohlo být na podzim. Dobrou zprávou už v tuto chvíli je fakt, že zákazníci, kteří topí zemním plynem, by měli mít letošní topnou sezónu trochu levnější. Tato zima byla velmi teplá a spotřeba zemního plynu na vytápění byla často výrazně nižší,“ uvedl mluvčí innogy Pavel Grochál.

„Komodity pro naše zákazníky nakupujeme průběžně v předstihu jednoho i více let tak, abychom zákazníky ochránili před prudkými výkyvy volatilních velkoobchodních cen. Pokles je tak možný do cen promítnout až s určitým zpožděním, a pokud ceny vydrží níže delší dobu. U některých fixovaných produktů, jejichž ceny upravujeme pravidelně spolu s vývojem velkoobchodních cen na následující roky, jsme už ale ceníky od června snížili,“ sdělil mluvčí ČEZ Roman Gazdík.

Podle mluvčí Bohemia Energy Hany Novotné bude záležet na dalším vývoji. Uvedla, že dalším významným vlivem na cenotvorbu má konkurence a dopady koronavirové krize. „S tou totiž dodavatelé mohli kvůli propadu spotřeby a dramatickému poklesu cen přijít nejenom o marže, ale realizovat dost významné ztráty z odprodeje elektřiny, kterou měli nakoupenu za ceny kolem 50 eur a na denním trhu museli nespotřebovanou elektřinu odprodávat za ceny mezi 20 a 30 eury,“ dodala.