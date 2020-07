Podpora v nezaměstnanosti by mohla vycházet z předkrizové mzdy, uvádí NERV

Praha Výše podpory v nezaměstnanosti by se mohla případně stanovit z výdělků, které měli propuštění pracovníci ještě před začátkem koronavirové krize. I přes pokles mzdy by tak mohli dostat od úřadu práce vyšší částku.

Výpočtem výše podpory pro lidi bez práce se zabývá Národní ekonomická rada vlády (NERV). Po jejím středečním jednání to na tiskové konferenci řekl ekonom Štěpán Jurajda, který v radě koordinuje pracovní skupinu pro trh práce. Podpora v nezaměstnanosti odpovídá určitému procentu výdělku.



Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) už dřív řekla, že by při skokovém růstu nezaměstnanosti navrhla zvýšení podpor. V poslední době pak mluvila o prémii pro lidi, kteří by si aktivně hledali nové uplatnění. V polovině května po setkání se členy NERV uvedla, že jsou tři scénáře zvýšení podpory a nejvyšší varianta je 500 korun na den. Měsíčně by to bylo 15 000 korun, minimální mzda je 14 600 korun.



„Máme návrhy, které se týkají výpočtu podpory v nezaměstnanosti z prvního čtvrtletí roku - ještě před tím, než mnohým nezaměstnaným poklesly příjmy. Ale to je všechno ještě otázkou současných diskusí,“ uvedl Jurajda. Podle něj NERV očekává také výraznější strukturální změnu ekonomiky a zamýšlí se nad úpravou a rozšířením rekvalifikací tak, aby pomohly více lidem „najít nové, úspěšné kariéry“. Věnovat se chce i problematice exekucí.

Podpora v nezaměstnanosti se nyní lidem do 50 let vyplácí za určitých podmínek pět měsíců, lidem od 50 do 55 let osm měsíců a lidem nad 55 let 11 měsíců. Částka se u zaměstnanců stanoví z průměrného měsíčního čistého výdělku za poslední dva roky, u osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) z vyměřovacího základu. První dva měsíce se vyplácí 65 procent, další dva měsíce 50 procent a ve zbytku času 45 procent. Pokud člověk odejde z práce bez vážného důvodu sám, nebo „na dohodu“, dostává 45 procent. Při rekvalifikaci, kterou zajistí úřad práce, je podpora vyšší. Činí 60 procent.

Nejvyšší možná podpora dosahuje 0,58násobku průměrné mzdy, letos to je 19.389 korun. Při rekvalifikaci je to pak 0,65násobku, tedy 21 729 korun za měsíc. Na částku 19 389 korun dosáhla čtyři procenta nezaměstnaných.

Maláčová před nedávnem řekla, že ministerstvo zatím růst podpory navrhovat nebude. Nezaměstnanost v Česku zatím roste jen mírně. Od března do června se zvedla ze 3,0 na 3,7 procenta. Úřady práce evidovaly na konci pololetí o 44 000 zájemců o práci víc než před čtvrt rokem, celkem 269 637. Resort už dřív ale uvedl, že očekává zvýšení nezaměstnanosti zhruba o pět procentních bodů. Nezaměstnanost by tak mohla překročit osm procent.

Na podporách v nezaměstnanosti vyplatily úřady práce v červnu zhruba miliardu korun. Průměrná částka činila 8742 korun.