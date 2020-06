Práce budeme mít dost. Lidé začnou nad penězmi více přemýšlet, míní Jan Pantůček

Sázka na mladé lidi a vize, že je kam růst. Tak by se dal ve stručnosti popsat „byznys plán“ Jana Pantůčka, jednoho z ředitelů firmy Partners.

Zásadní otázku svého života dostal Jan Pantůček ve dvaadvaceti letech. Psal se leden roku 2006 a on studoval vysokou školu. „Tehdy jsem dostal otázku, jaké mám životní sny a cíle. Bylo to poprvé, kdy to někoho opravdu zajímalo a kdy jsem na to musel hledat opravdovou odpověď, protože tazatel tohle téma chtěl rozebrat do posledního šroubku,“ vzpomíná na rozhodující krok ke kariéře ve finančním poradenství vysoký muž v dobře padnoucím obleku ve své kanceláři v Rychnově nad Kněžnou.



Nepochází z jednoduchého sociálního prostředí. Rozvedení rodiče, sourozenec na vysoké škole. On sám proto jako vysokoškolák pracoval – aby se uživil. Nechtěl zatěžovat rodinnou kasu. Zároveň hodně sportoval. Měl „hlad“, byl ambiciózní a chtěl mít v životě svobodu.

Čas na změnu Nastartujte novou kariéru ve financích na zaměstnaneckých i podnikatelských pozicích. Pošlete svůj životopis na prilezitost@partners.cz nebo navštivte sekci Kariéra na webu Partners.



„Přemýšlel jsem, kdo vlastně žije život podle mých představ a došel jsem ke zjištění, že to jsou pouze dvě skupiny lidí. Profesionální sportovci a úspěšní podnikatelé. Už tenkrát mi ovšem bylo jasné, že jako druholigový basketbalista NBA hrát nikdy nebudu a tak jsem neměl “jinou” možnost, než začít podnikat,” vzpomíná Pantůček. “Pokud ovšem chcete jako podnikatel uspět, musíte na začátku pracovat více a tvrději než zbytek populace a zárověň hned od začátku tvořit byznys, který dlouhodobě bude fungovat bez vás. To jediné vás totiž může dovest k opravdové svobobě,” míní.



Jedna dobře položená otázka tak změnila směřování jeho života: začal podnikat ve finančním poradenství. Teď, po čtrnácti letech, je jedním z ředitelů Partners. V jeho týmu pracuje zhruba 130 lidí. A co je hlavní, začíná si postupně plnit svoje životní sny. Začíná stavět vysněný dům ve funkcionalistickém stylu, rodině pořídil veliké SUV, po kterém už několik let toužil a hlavně, baví se životem. V reklamě by si klidně mohl střihnout roli úspěšného muže před čtyřicítkou.

Dostatek příležitostí

„Můj hlavní byznys je výchova podnikatelů. Výchova lidí, kteří si v budoucnu budou otevírat svoje vlastní kanceláře,“ říká nedávno povýšený ředitel. „Lidem, kteří přicházejí do Partners, dáváme vzdělání ve finančním oboru, praxí je naučíme obchodním, ale také manažerským dovednostem. Vychováváme ty, kteří s námi posunou finanční trh dále,“ vysvětluje Pantůček.

Každý rok v tuzemsku opustí střední a vysoké školy průměrně 80 000 mladých lidí, kteří začnou pracovat. S tím se pojí pravidelný příjem. „Z této skupiny mladých na začátku pracovní kariéry bychom chtěli obsloužit s finančním poradenstvím každý rok až 16 tisíc nových klientů. Když uvážíme, že poradce dokáže dobře pomáhat zhruba dvěma až třem stovkám klientů, musíme každoročně vytvořit jen z tohoto důvodu osmdesát pracovních míst profi poradců,“ vypočítává Pantůček, který učí mladé lidi myslet na budoucnost, odkládat si peníze a nekupovat zbytečné věci za každou cenu.

A pak chrlí další čísla. „V České republice je 577 měst nad tisíc obyvatel, tedy lokalit, kde se uživí poradenská kancelář. Podle mé soukromé analýzy tak má Česká republika potenciál na asi 1250 finančně poradenských kanceláři. Pod hlavičkou Partners jich dnes funguje necelých 250. Práce tak máme a budeme mít dost, potřebujeme spoustu nových lidí,“ vysvětluje Pantůček.



Práce s mladými lidmi

Na západ od českých hranic bývají finanční poradci vnímáni jinak než v tuzemsku. Veřejnost je často řadí do stejného ranku jako právníky a notáře. V Česku si branže podobné renomé postupně buduje. I proto Pantůček sází na mladé, se kterými chce toto změnit.

Od roku 2016 jezdí po vysokých školách a potkává se se studenty. „Říkám jim svůj osobní příběh a také svoji osobní filozofii o vhodném časovém úseku v životě, kdy je možné založit svoje vlastní podnikání. Vysokoškoláci se mě ptají: Jaká práce je dobrá? Kde je příležitost? V čem mám začít podnikat? Ale to je špatně položená otázka. Na oboru prioritně nezáleží! Důležitější je forma pracovněprávního vztahu,“ míní Pantůček. Jedině podnikání podle něj vede k nezávislosti a možnosti splnit si sny v dohledném časovém horizontu. Tedy nikoliv až „v důchodu“.

„Existuje jen jedno období v životě, kdy máte dostatek času vybudovat vlastní byznys. Je to období mezi dvacátým a pětadvacátým rokem. V okamžiku, kdy ,zahnízdíte‘ a začnete budovat rodinu, už bývá pozdě. Pak bojujete na dvou frontách a pere se ve vás, kam máte napřít síly. Vím, o čem mluvím, sám mám dvě malé děti,“ popisuje Pantůček.

Druhý důvod, proč hledá lidi do týmu mezi vysokoškoláky, je ryze pragmatický: jsou ambiciózní, mají dost volného času a většina z nich i „krytá záda“ od rodičů. Takže opět dost prostoru pro rozjezd vlastního podnikání ve finančním poradenství.

Co je podle Jana Pantůčka jádrem finančního poradenství? Rozhodně ne pouhé podepisování smluv. „Poradci jsou něco jako fitness koučové ve financích. Jejich práce je primárně vysvětlit klientům pozitivní dopady odkládání peněz, poté jim sestavit finanční (kondiční) plán šitý na míru dle jejich přání a potřeb, a to hlavní, dohlédnout na jeho strikním dodržování. Samozřemostí je pravidelný servis, kde se plán dle potřeb upravuje. Proto také s nadsázkou říká, že jejich hlavní službou je donutit mladé lidi odkládat peníze,” míní.



Ale lidí, kteří mají tuto filozofii, je na trhu hrozně málo,“ říká. Podle něj zažíváme „dobu dluhovou“, kdy cílem mnoha institucí je primárně zadlužit klienta. Když pak přijdou do ekonomiky špatné časy, ukáže se, jak moc bolí podlehnout svodům právě těchto marketingově dokonalých kampaní.

Byznys v krizi

Od koronavirové krize očekává, že finančnímu poradenství paradoxně pomůže. Klienti, zvyklí na tučná léta, kdy mzdy rostly a oni se nemuseli bát o práci, si najednou uvědomili, že se o finance musejí starat. Zároveň ztratili ošidný pocit jistoty. Před pár měsíci se firmy o zaměstnance praly a přeplácely si je navzájem, teď se ekonomikou šíří nejistota. V některých společnostech platy klesly, jinde se propouští.

„Stejné to bylo při ekonomické krizi před deseti lety (ta se naplno rozjela po pádu investiční banky Lehman Brothers na podzim 2008 – pozn. red.). Lidé se tehdy začali ptát: Jak je možné, že přišla krize a já jsem tak rychle v háji? To pro nás právě otevírá prostor pro vznik nových poboček, kde lidem můžeme kvalifikovaně poradit, jak toto období překovat a hlavně se na něj I do budoucna opět připravit.“ míní Pantůček.

Otázkou je, kolik lidí má nastavené finance tak, že se jich pokles ekonomiky nebo zdravotní problém nedotkne. „To jsou podle různých odhadů zhruba čtyři až osm procenta lidí. Dalších až třicet procent populace má nějaký kontakt s finančním poradcem, ale otázkou je, jak kvalitní a intenzivní ta služba je,“ dodává Pantůček s tím, že i tady je prostor pro kvalitní finanční poradenství.