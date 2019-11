Práce je víc než lidí. Na jednoho zájemce připadá někde i 13 volných míst

Praha Aktuální údaje o nezaměstnanosti potvrzují, jak obrovský je převis nabídky práce nad poptávkou. V některých okresech se během října z tisíců volných pracovních míst nepodařilo obsadit ani jediné. Leckde by nestačilo, ani kdyby se podařilo k práci přimět všechny nezaměstnané.

Třeba v okrese Praha východ připadá na jednoho zájemce o práci hned 13 volných pozic. Regiony, kde firmy dokážou obsadit většinu nabízených míst, jsou spíše výjimkou, to se daří častěji na severu Čech a Moravy.

Celkově bylo v Česku na konci října přes 337 tisíc volných pracovních míst, na úřadech práce pak bylo necelých 197 tisíc uchazečů. Nezaměstnanost se tak vrátila na rekordně nízké hodnoty 2,6 procenta, tedy na míru, jíž se poprvé v historii dosáhlo letos na jaře. Z čísel by se zdálo, že si může každý najít práci hned, ale nedaří se to. Z 200 tisíc nezaměstnaných jich do nové práce v říjnu nastoupilo jen 28 tisíc, přičemž 11 tisícům z nich místo našly úřady práce. Jenže během této doby do evidence nastoupilo nových 38 tisíc lidí.

Podniky tak prakticky hledají jen ve zlomku nezaměstnaných, tedy jen mezi několika desítkami tisíc lidí, což rozhodně nestačí. Přitom na velkou část nabízených pozic stačí nekvalifikovaní pracovníci, což jsou takoví, jimž stačí jen ochota pracovat. I ty je však těžké najít. „Firmy už více než rok uvádějí nedostatek kvalifikovaných pracovníků jako jednu z největších bariér pro svůj další růst,“ potvrzuje mluvčí svazu průmyslu Eva Veličková.

Dost práce pro cizince i roboty

Stále více podniků se proto rozhlíží v zahraničí. Svaz průmyslu a obchodu ČR letos už pomohl téměř 500 firem s žádostmi o zařazení do vládních programů, jež pomáhají hledat pracovníky v zemích, jako jsou Ukrajina a Srbsko v Evropě, ale i ve vzdálenějších krajích, třeba v Mongolsku nebo v Indii.

Podle svazu průmyslu a České národní banky (ČNB) budou tuzemské firmy stále mírně nabírat. Dá se proto očekávat, že nedostatek vhodných lidí bude setrvalý. Pro zaměstnance je to výhoda. Nemusí mít takové obavy o místo, snadněji si najdou nové – a hlavně nebývale rychle rostou mzdy už několik let v řadě. Reálná kupní síla zaměstnanců se za poslední čtyři roky zvýšila o zhruba pětinu. Průměrná mzda v druhém čtvrtletí vystoupala na více než 34 tisíc korun hrubého, tedy o 8000 více, než se bralo před čtyřmi lety.

Volná místa začala ubývat

Jenže podniky nemohou do nekonečna zvyšovat mzdy nebo marně hledat na úřadech práce vhodné zaměstnance. Stále více zvažují nebo reálně nasazují automatizaci. Více než třetina průmyslových firem kvůli nedostatku lidí investuje do technologií, které pracovní místa nahradí. Sice nejde o nejčastější důvod k pořizování robotů, ale situace na trhu práce k těmto investicím nutí i firmy, které by se k tomu neodhodlaly nebo by to udělaly později.

Odborníci upozorňují, že vývoj posledních měsíců naznačuje konec rekordně nízké nezaměstnanosti, i když ČNB i prognóza ministerstva financí předpokládají její další, mírný pokles. „Z čísel je patrné, že trend zlepšování situace na trhu práce se v podstatě zastavil a nezaměstnanost už nemá vlastně kam padat,“ soudí například analytik Petr Dufek z ČSOB.

„K masivnějšímu propouštění zatím nedochází, podniky ale již omezují poptávku po nové pracovní síle. Volných pracovních míst ubylo za poslední dva měsíce přes třináct tisíc, z toho v samotném říjnu téměř osm tisíc,“ popisuje Pavel Sobíšek, hlavní ekonom UniCredit. Čeká přitom, že nezaměstnanost začne růst už příští rok.

Pohled na volné pozice opravdu naznačuje ochlazení zájmu firem o nové lidi. V srpnu bylo 350 tisíc volných míst, nyní 337 tisíc. I když jde o nejhorší hodnotu od února, stále jde o relativně vysoké číslo. Teprve před dvěma lety počet volných míst překročil hranici 200 tisíc, před rokem 300 tisíc. I v době hospodářské konjunktury po vstupu Česka do EU bylo v nabídce maximálně 150 tisíc pozic.