Přejeme si, aby klienti zvládali splácet, říká šéf úvěrové firmy Zaplo

PRAHA Pandemie koronaviru uvrhává řadu Čechů do finančních problémů. Šéf úvěrové společnosti Zaplo přesto říká, že není jeho cílem této situace využít: důležitá je podle něj především schopnost klientů splácet a mít co nejmenší část nedobytných pohledávek.

Lidovky.cz: Lidé jsou bez peněz, mají firmy jako Zaplo žně?

Firma, jako je Zaplo, musí v první řadě poskytovat půjčky odpovědně a podle platných legislativních norem. Špatná ekonomická situace části obyvatel sice může zvýšit poptávku, nicméně pro Zaplo je důležitá především schopnost splácet v případě každého našeho klienta. Je pro nás tedy velmi důležité důkladné prověření. Žádná firma si nechce zvětšit procento nedobytných pohledávek.

Banky i nebankovní společnosti poskytující úvěry musí stále počítat se značnou finanční zátěží pramenící z jarního moratoria na splácení. Tehdy bylo možné půjčky poskytovat, ale klienti je vraceli až po nestandardně dlouhé době. Tady se dostáváte do situace, kdy podnikáte, z časového hlediska, se zranitelnými finančními produkty v době značné tržní nejistoty.

Lidovky.cz: Nedopadne to obráceně? Lidé si půjčí a nebudou schopni splácet?

To si právě nepřejeme. Naše finanční služby fungují v určité míře jako jakási poslední sociální síť. V okamžiku, kdy máte pravidelný příjem, tak s ním vycházíte, ale týden před výplatou musíte udělat například rychlý neplánovaný výdaj jako třeba koupit novou pračku, tak si prostě potřebujete narychlo a jen na pár dní půjčit. Nemůžete nevyprat dětem oblečení, nezaplatit nečekaně vysoké výdaje za elektřinu, nebo nezaplatit dětem neočekávané výdaje ve škole – podobných situací je nespočet. Na pár dnů či týdnů vám těžko banka půjčí, proto jsme tu my a další firmy.

Lidovky.cz: Nejsou ale pak lidé otrávení, že krátká půjčka je relativně drahá, tedy že v přepočtu na roční úročení jsou krátkodobé sazby vysoké?

Jeden z hlavních ukazatelů, který v rámci Zaplo sledujeme, je procento klientů, které naše služby využívají dlouhodobě a opakovaně. V současné době je to téměř 92 procent ve prospěch opakovaných půjček. Vzhledem k poměrně široké nabídce naší konkurence a značné silné reklamní i mediální podpoře, je pro nás toto vysoké procento věrných klientů přesně tím, čeho si velmi vážíme a co chceme i nadále budovat. Tato skupina klientů by totiž mohla odejít ke konkurenci, ale z mnoha důvodů zůstává věrna Zaplu. Může to být i právě naším slušným a vstřícným přístupem právě v případě, kdy se dostanou do situace, že nejsou schopni splácet.

Lidovky.cz: Takřka z každého dlužníka lze něco vymoci: auto, byt nebo doživotní srážky ze mzdy. Kde je hranice mezi korektním obchodem a parazitováním na nejchudších?

Myslím, že tuto hranici poměrně dobře stanovila aktuálně platná legislativa, dozor ČNB a ministerstva financí. Pokud porovnáte společnosti, které působily na poli nebankovních úvěrů před takovými pěti lety, a kolik jich bylo schopno projít přísnými kontrolami ze strany regulátora, tak máte jasnou odpověď na vaši otázku. Navíc je především díky aktivitě neziskových organizací, jako je například Člověk v tísni, naprosto zřejmé, že dominantní podíl na obrovském číslu exekucí vedených proti fyzickým osobám v ČR, měly takzvané exekuční mafie usazené na různých dopravních podnicích velkých měst, záchytkách, zdravotních pojišťovnách, energetických firmách a tak dále.

Lidovky.cz: Největší zlo ale byly takzvané rozhodčí doložky, které používali právě mnozí nebankovní poskytovatelé...

Ano, máte pravdu. K tomuto počtu exekucí, byť z malé části, přispěly ty společnosti, které měly ve smlouvách zakotveny takzvané rozhodčí doložky. Ale to se nás netýká, ty Zaplo nikdy nepoužívalo.

Lidovky.cz: Když lidé slyší „úrok 80 procent“, otevírá se jim kudla v kapse. Leckteré státy proto dávají ze zákona strop na výši úroku. Ale i leckteré neziskovky říkají, že pevný strop je nesmysl. Dokážete vysvětlit a obhájit, kdy je podle vás úrok vyšší než například 10 procent korektní?

Velmi jednoduše. Je to podobné, jako kdybyste poměřoval půjčení auta ze strany půjčovny na pár dní a porovnal to s ročním operativním leasingem toho samého vozu. Bavíme se o roční úrokové sazbě. Naprostá většina z našich klientů si ale půjčku nesjednává na rok, jde o relativně malou sumu na krátké časové období dní či maximálně týdnů. Vyřízení takového úvěru ze strany Zapla a jeho zabezpečení je však podobně náročné, jako kdyby si ji klient bral na rok, proto to nelze přepočítávat na roční sazbu.

Navíc pracujeme s poměrně rizikovější skupinou klientů. Jsou to mnohdy ti, kteří jsou odmítnutí na straně bankovního sektoru, nebo ti, kteří nedodrží termíny splátek. Tudíž pracujeme a jsme schopni akceptovat vyšší riziko, než je běžné v bankovním sektoru. Strop na úrokové sazby nedává smysl z jednoho velmi prostého důvodu. Regulativním zastropováním úrokových sazeb vytlačíte z trhu odpovědné poskytovatele úvěrů. Většina jejich klientů pak končí v šedé zóně ekonomiky u úvěrových firem používajících nekalé praktiky. Není divu, že se takový scénář nelibí neziskovým organizacích chránící práva spotřebitelů.

Lidovky.cz: V Indexu odpovědného úvěrování, který dlouhodobě zpracovává Člověk v tísni a který určuje “férovost” přístupu ke klientům, jste sice v horní polovině, ale přesto jste podle kritérii i ČvT získali jen dvě hvězdy ze čtyř. Lepší umístění vám těsně uteklo. Určitě budete mít výhrady, ale mnoho vašich konkurentů, kteří se chovali před lety krajně predátorsky, svůj přístup změnilo. Je to podle vás špatnou metodikou, nebo plánujete coby CEO nějaké změny v komunikaci s klienty?

Pro nás je především důležité procento spokojených klientů, kteří využívají dlouhodobě naše služby a doporučí nás svému okolí. Žebříček ČvT je pro nás velmi důležitým ukazatelem, ale my samozřejmě nemůžeme mít otevřené ambice srovnávat se s klasickými bankami, které cílí na jiné uživatelské skupiny. Pro Zaplo je důležité vysoké umístění v rámci nebankovních poskytovatelů. Představa, že poskytovatelé půjček jsou bezohlední predátoři, kteří nesnášejí neziskovky, je úplně nesmyslná. Naopak, korektní a častá přímá komunikace a konzultace s nevládními organizacemi je součástí naší práce a práce organizací, jako je Člověk v tísni si nesmírně vážíme.

Lidovky.cz: Neutíkejte mi z otázky – chystáte se něco zlepšit, nebo jste takto spokojeni?

Ještě jednou: Nemůžeme soutěžit s klasickými bankami, které se soustředí na jinou klientelu - nejčastěji lidi, kteří u nich už mají bankovní účet. My ani nesmíme přijímat vklady. Ale mezi nebankovními poskytovateli jsme skončili na prvním místě.

Když se podíváte na jednotlivé kategorie, tak vidíte, že jsme výrazně nad průměrným trhem v oblasti transparentnosti. Tedy že hrajeme s našimi klienty férovým způsobem a pak jsme také dosáhli nadprůměrného výsledku v oblasti procesní vstřícnosti. Na to jsem hrdý. Jako nový CEO, který však v Zaplu už působí relativně dlouho, chci pokračovat především na maximálním možném zjednodušení komunikace s klientem, jejím zrychlení například díky zavedení prvků digitalizovaného online ověření klienta, tak abychom mu mohli poskytnout peníze téměř ihned.

Věřím proto, že náš pro klientský přístup a aktivní komunikace a fér hra s našimi klienty bude i nadále slavit úspěch, a že nám i snad pomůže v blízké budoucnosti získat třetí hvězdu, která by nás opět posunula o malý krůček nahoru do společnosti některých bankovních společnosti na českém trhu, zabývajícími se úvěrováním drobných spotřebitelů.

Lidovky.cz: Roky jste pracoval v Austrálii - co jste tam vlastně dělal? A v čem je tamější přístup na trh jiný než u nás?

Skoro polovinu svého dosavadního profesního života jsem strávil v Austrálii, kam jsem odjel na postgraduální stadium finančního managementu. Občas v nadsázce říkám, že žiju život v šestiletých cyklech. Po studiích jsem začal pracovat pro jednu z předních konzultačních firem v Canbeře a Sydney. Prošel jsem nespočtem pracovních pozic v oblasti účetnictví, finančního plánování, daní i auditu.

Lidovky.cz: Co vám to dalo?

Dlouhodobý pobyt v zahraničí má určitě velmi pozitivní vliv jak na formování osobních tak profesních zkušeností. Naučíte se nové věci, dokonale ovládnete cizí jazyk, získáte nadhled a hlavně schopnost adaptovat se na nové, zcela cizí a odlišné životní i podnikatelské prostředí. Tím vším si postupně vybudujete jakési životní i profesní know-how. Získáte zahraniční nadhled na fungování různých trhů a to vám pak dává schopnost nadhledu i na domácím trhu, tedy jakousi zásadní konkurenční výhodu.

Lidovky.cz: Čím je Austrálie specifická?

V oblastí IT je Austrálie ve světové špičce a lze ji zcela určitě srovnávat s vyspělými trhy, jako je ten severoamerický, či trhy nových asijských tygrů z Jihovýchodní Asie. Nedílnou součástí australského úspěchu je ovšem pracovní síla ze všech koutů světa. Několikrát jsem pracoval v týmech, kde mými kolegy nebyli pouze Australané, Angličané, či Američané, ale také zástupci jižní Ameriky, Asie, a Evropy. To vše v rámci jedné a mnohdy i menší firmy. Právě v multikulturním zaměření, na kterém je současná australská ekonomika založená, vidím největší rozdíl mezi českým a tamním pohledem na trh. Často kolem sebe v Česku slýchám negativní až nenávistné názory a postoje na ekonomickou migraci. Osobně s nimi nesouhlasím. Jsem toho názoru, a to i přesto, že nás pravděpodobně současná světová pandemie koronaviru posunula v tomhle směru o pár desítek let zpět, že je to jedna z cest a možná i jediná pro záchranu stagnujících západoevropských ekonomik.

Lidovky.cz: Počet exekucí sice lehce klesá, ale ze šílených čísel: momentálně jich je vedeno 4,5 milionu proti takřka 800 tisícům lidem. Je zřejmé, že mnozí lidé nechápou důsledky svých závazků, ať už vůči těm, kdo jim půjčují peníze nebo těm, kdo jim prodají zboží na splátky či službu se závazkem. Prostě ne každý klient je, s jistou nadsázkou, finančně svéprávný. Jak se k tomuto problému stavíte?

Je zcela na místě říct, že naprostá většina těchto exekucí spadá před rok 2014, a za naprostou většinu z nich mohou dobře organizované exekuční mafie, které si udělaly nekonečný a obrovsky profitabilní byznys díky tehdy platné a nutno říci, asi záměrně takto koncipované legislativě. Na jejím pročištění a značném “polidštění” odpracoval obrovský kus práce ministr spravedlnosti Pelikán se svým týmem. Díky tomu už není “exekuční past” tak jednoduchým a přitom smrtelným business plánem mnoha rádobypodnikatelů.

Vzdělávání k finanční gramotnosti velké části obyvatel je něco, co Zaplo významně a konkrétně podporuje. Například participujeme na nadačním projektu Veroniky Kašákové, která se stará se svým týmem o co nejhladší začlenění dětí, které dosáhly dospělosti a odcházejí z dětského domova do normálního života. Tato skupina dětí tak podruhé přijde o rodinu - své zázemí, vztahy a ochranu, které získaly poté, co je opustila jejich skutečná rodina nebo o ni nějak jinak přišly. Většina z těchto “nových dospělých” je najednou vystrčena mezi všechny nástrahy společnosti, a to z hlediska finanční gramotnosti téměř bez jakýchkoliv ochranných prvků. Naši specialisté tedy školí tým “školitelů” Veroniky Kašákové, kterým děti naslouchají a kteří nad nimi drží po určitý čas ochrannou ruku, jak se zapojit do života a být v pravém slova smyslu ekonomicky gramotný a méně zranitelný. Pevně věřím, že i tímhle malým dílem přispějeme ke zvyšování finanční gramotnosti české společnosti.

Lidovky.cz: Nebankovní půjčky si laik představuje spíše jako nabízení peněz v kamrlíku na chudém sídlišti, než jako moderní fintech z Londýnské City. Kde se mezi těmito extrémy nachází Zaplo?

Našemu potenciálnímu klientovi chceme naše peníze půjčit v co nejpříjemnějším, nejpohodlnějším, nejbezpečnějším režimu a zároveň téměř online. Přitom musíme ještě vše ověřit přes oficiální registry: klientovy příjmy a jeho schopnost splácet. Zaplo proto například jako první nebankovní poskytovatel před několika týdny implementovala funkci OCR (Optical Character Recognition), která klienta provede jeho ověřením díky jednoduchému systému zaslanému linkem do jeho mobilního telefonu. První nesporná výhoda z hlediska našeho klienta je, že bude mít jistotu, že jeho identita nebude zneužita nikým jiným. Druhá výhoda je, že v případě, kdy bude mít všechny dokumenty v pořádku a nebude mít zápis v registru dlužníků, bude obsloužen během několika minut.

Obecně lze říct, že mnoho procesů zjednoduší širší zavedení a popularizace elektronické identity občana, stejně jako i rozvoj mobilních technologii. Zaplo má v této oblasti poměrně silnou konkurenční výhodu díky integrovanému know-how ze zemí, kde působí. Především země z Pobaltí a Skandinávie, kde máme sesterské společnosti, jsou z hlediska Fintech hodně daleko.

Lidovky.cz: Někteří klienti mají problém s trvalým bydlištěm, vybíráním pošty atd. Ale mobilní telefon má skoro každý téměř stále u sebe. Pracujete s tím?

Všechny technologie využívané našimi klienty, které nám i jim zjednoduší a zpříjemní vzájemnou komunikaci při zachování všech bezpečnostních a legislativních parametrů, jsou pro náš další rozvoj klíčové. Proto se jim také věnujeme s náležitou důležitostí. Snažíme se ale přitom neopomínat ani ty, kteří z nějakých důvodů nepoužívají či nevlastní chytrý telefon nebo nedisponují takovým objemem dat, aby mohli tyto záležitosti řešit pouze prostřednictvím mobilního telefonu. Respektujeme každého. Někdo může mít i takové výhrady vůči stále většímu ovlivňování našich životů prostřednictvím moderních technologií, že například nepoužívá ani chytrý telefon, ani internetové bankovnictví, stejně se mu budeme věnovat s náležitou péčí a dokážeme vyjít vstříc jeho potřebám. Pro ty, pro které je smartphone nejbližším a každodenním komunikačním prostředkem, samozřejmě rozvíjíme produkty a služby například i za využití blockchainových technologií.

Lidovky.cz: Mají klienti třeba díky mobilním aplikacím přehled o své situaci, dluhu či termínu splátek?

Aktuálně pracujeme na vývoji jednotného zákaznického účtu a mobilní aplikaci. Cílem je co nejvíce usnadnit našim zákazníkům proces žádosti o půjčku i její správu. Jak jsem již zmínil, prvním krokem bylo zavedení OCR. Nyní pracujeme na zavedení PSD2, což je jednotná směrnice EU o platebních službách do každodenního života. V podstatě se jedná o dvě základní služby. První je nepřímé udělení platebního příkazu, které umožní iniciovat online platbu z bankovního účtu bez přímého přístupu k internetovému bankovnictví. Druhou službou je informování o platebním účtu, které poskytne konsolidovaný přehled o bankovních účtech vedených u různých bank. Implementace OCR i PSD2 do našich interních procesů zásadně usnadní proces žádosti, ověřování našeho klienta i vyplacení peněz.

V novém zákaznickém účtu najde zákazník na jednom místě veškeré informace a přehled o své půjčce (všech svých půjčkách) a to pro oba naše nabízené produkty. Mobilní aplikace bude navíc obsahovat i další výhody pro zákazníka, které si ale zatím necháme pro sebe.