Překvapivý fenomén. Úvěry ze stavebního spoření zdatně konkurují hypotékám

Praha Objem úvěrů poskytnutých stavebními spořitelnami dosáhl v letošních prvních dvou měsících nejvyšší hodnoty v historii stavebního spoření. Podle analytika stavebního spoření a provozovatele webu Stavebky.cz Petra Kielara spořitelny poskytly během ledna a února úvěry ve výši 12,6 miliardy korun.

To znamená ve srovnání s prvními dvěma měsíci předchozích let nejvyšší hodnotu od roku 1995, kdy u nás stavební spoření začalo.

V roce 2018, kdy ekonomika zažívala obrovský boom, poskytly stavební spořitelny za první dva měsíce roku „pouze“ 10,7 miliardy korun. K tomu průměrná výše úvěru od stavební spořitelny loni vzrostla z 1,1 na 1,4 milionu korun. Přitom stavební spoření bylo donedávna synonymem výhodného spoření se státním příspěvkem, případně menšího úvěru na drobnější opravy či modernizaci bydlení.



Překvapivý fenomén

Stavební spořitelny dnes půjčují i v milionových objemech se splatností až třicet let a nabízejí různě dlouhé fixace úrokové sazby, které si klient volí stejně jako u hypotéky. „Zájem o úvěry ze stavebního spoření jde ruku v ruce se zájmem o hypotéky,“ říká regionální ředitelka společnosti Bidli.cz Lucie Leitnerová.

„Osobně si myslím, že za zvýšeným zájmem je také aktuální situace. Lidé jsou doma na home office a děti na distanční výuce, a tak si více než dříve uvědomují, že by se potřebovali přestěhovat do většího nebo z bytu do rodinného domku se zahrádkou. Tedy to, co za běžné situace mnohdy odkládali, se nyní hlásí s větší urgencí než kdykoli jindy – a lidé mají i více času se hledání nové nemovitosti věnovat,“ uvažuje nad důvody, proč si lidé masově berou úvěry na bydlení, Leitnerová.



„Zvýšený zájem o úvěry stavebních spořitelen je poměrně překvapivý fenomén. Po nástupu koronavirové pandemie jsem nejen já očekával spíše opatrnost v zadlužování, ale realita je opačná,“ hodnotí Kielar.

V minulosti byli lidé zvyklí, že u stavební spořitelny mohli získat úvěr – výhodně úročený a bez nutnosti jeho zajištění nemovitostí – až po několika letech spoření. To je stále možné a varianty nezajištěných úvěrů stavební spořitelny naopak rozšiřují. Typickou cílovou skupinou jsou třeba majitelé družstevních bytů či ti, kdo si takový byt chtějí pořídit. Družstevním bytem totiž úvěr zajistit nelze.



Úvěry bez zajištění jsou ovšem oproti klasickým hypotékám úročeny vyšší úrokovou sazbou. To je vidět i z akce, kterou v březnu rozjely některé banky. Buřinka České spořitelny nyní nabízí sníženou sazbu 4,35 procenta na úvěry do 2,5 milionu korun (a u družstevních bytů do 3,5 milionu) se splatností až dvacet let a fixací úrokové sazby na tři roky. U stavební spořitelny Raiffeisenbank je možné získat nezajištěný úvěr na družstevní byt až do dvou milionů, dobou splatnosti až 25 let a se sazbou od 3,74 procenta.

Flexibilnější než hypotéka

Stavební spořitelny však, jak upozorňuje Lucie Leitnerová, jež působí také jako regionální ředitelka Modré pyramidy stavební spořitelny, dnes běžně poskytují i úvěry zajištěné nemovitostí, které jsou alternativou klasické hypotéky od hypotečních bank.

„Některé stavební spořitelny – my od dubna 2017 – nabízejí nový typ překlenovacího úvěru (který může klient čerpat do doby, než splní podmínky pro řádný úvěr ze stavebního spoření – pozn. red.), jenž dělá z úvěru ze stavebního spoření úvěr zcela srovnatelný s hypotékou, ale v mnoha ohledech poskytuje daleko větší možnosti. Umí být daleko variabilnější,“ zdůrazňuje Leitnerová.

U nového typu překlenovacího úvěru je klient v překlenovací fázi pouze po dobu dvou let a poté přechází rovnou do anuitního splácení (platí úroky a zároveň splácí jistinu) stejně jako u hypotéky. Klient si zde také totožně jako u hypotéky volí různé délky fixace úrokové sazby dle svých vlastních preferencí a doba splatnosti je až třicet let.

„Pro klienta je tento úvěr zajímavý například tím, že je možné ho nechat schválit ještě předtím, než se klient rozhodne pro konkrétní nemovitost. Takže neriskuje, že po podpisu rezervační smlouvy přijde o rezervační poplatek kvůli případnému neschválení úvěru – ten má totiž už schválený a disponuje také úvěrovou smlouvou. Tento úvěr klienti také často využívají v situaci, kdy se na trhu zvyšují úrokové sazby, a oni stále nemají nalezenou nemovitost. Mohou si totiž nechat schválit úvěr s nynější úrokovou sazbou i přesto, že nemovitost vyberou třeba až v průběhu následujícího roku,“ vysvětluje Leitnerová.

Podle statistik České národní banky dosáhla v lednu průměrná úroková sazba u hypoték 1,99 procenta, podle serveru Stavebky.cz dokonce 1,94 procenta, zatímco u úvěrů ze stavebního spoření rovná tři procenta. Tato sazba však reprezentuje jak dražší, nezajištěné úvěry, tak úvěry zajištěné.

Pro srovnání ceny hypotečního úvěru, který je vždy zajištěn nemovitostí, a úvěru od stavebních spořitelen je však nutné brát v úvahu jen ty zajištěné. Podle propočtu analytika Petra Kielara dosáhla v letošním lednu průměrná sazba zajištěných úvěrů stavebních spořitelen 1,83 procenta.