Při refinancování smlouvejte. Letos změní banku kvůli hypotéce asi 18 tisíc lidí

Praha Tento rok bude v tuzemsku končit fixace u hypoték u necelých 147 tisíc úvěrů. Jen relativně malá část klientů bank však přejde jinam. Podle odhadu makléřské společnosti Golem Finance loni končila fixace asi u 156 tisíc hypoték, ale jen necelých 17 tisíc lidí změnilo nakonec banku. Letos by jich podle šéfa Golem Finance – Libora Ostatka – mělo být víc. Konkrétně asi 18 tisíc zákazníků.

„Důvodem meziročního mírného nárůstu je růst úrokových sazeb v posledních letech. Klienti budou nyní při refixaci dostávat v některých případech horší sazby, než mají ve smlouvách, a budou se více porozhlížet po nabídkách konkurence,“ říká Libor Ostatek. Přesvědčit „k migraci“ může zákazníky finančních domů podle experta i nové stanovisko České národní banky ohledně snazší možnosti předčasně splatit hypotéku.

Začátkem března letošního roku totiž česká centrální banka výrazně omezila poplatky, které si poskytovatelé úvěrů na bydlení mohli účtovat za předčasné splácení úvěru. Nově vyjde umoření hypotéky před termínem splatnosti i mimo období fixace řádově jen na stokoruny či tisícikoruny navíc.



O slevu se musí říct

Podle expertů na finanční trhy se přitom vyplatí lidem o úrocích s bankou licitovat. Podle ukazatele Fincentrum Hypoindex činila průměrná úroková sazba u hypoték v březnu 2,9 procenta.

Při refinancování hypotečního úvěru ale není problém dostat se výrazně níž a ušetřit tak několik stovek korun měsíčně. „První nabídka banky na další fixaci úrokových sazeb může být i výrazně odlišná od výše, na kterou je banka ochotná ve skutečnosti jít. Jde tedy především o to, být aktivní. Například při hypotečním úvěru na 20 let ve výši 1,5 milionu korun dělá rozdíl v měsíčních splátkách se sazbou 3,3 procenta a 2,8 procenta cca 376 korun, přičemž rozdíl v sazbách o 0,5 procentního bodu není neobvyklý,“ říká hypoteční analytik společnosti Fincentrum Josef Rajdl.

„Když klient refinancuje, většinou dosahuje slušné úrovně ukazatele LTV (loan to value, tedy „výše úvěru k hodnotě“; jde o výraz vyjadřující poměr mezi hypotečním úvěrem a zástavní hodnotou nemovitosti – pozn. red.). Tedy nemá příliš vysoký dluh vzhledem k hodnotě zajištěné nemovitosti. Jednak díky tomu, že už nějakou dobu splácel, zároveň těží z toho, že rostou ceny realit. Klidně se tak může dostat na úrokovou sazbu kolem 2,5 procenta,“ doplňuje Josef Rajdl.



Úrok lze rezervovat předem Lidé rovněž v současnosti profitují i z toho, že některé banky umožňují rezervovat si úrokovou sazbu rok či dva dopředu před koncem fixace. „Pro klienty, kterým bude v příštích dvou letech končit fixace úrokové sazby jejich současné hypotéky, nabízíme nově možnost refinancování hypotečního úvěru s odložením jeho čerpání až o dva roky,“ potvrzuje například mluvčí UniCredit Bank Petr Plocek.

Sjednat si výhodnější podmínky lze jak u stávající banky, tak i u konkurence.

To se vyplatí především tehdy, pokud úrokové sazby porostou. Je ale třeba upozornit na to, že v případě klesajících úroků původní rezervaci nelze zrušit, a zákazník by tak musel platit vyšší sazbu, kterou si dopředu sjednal.

Podle odhadů expertů by úvěry na bydlení měly letos zdražit jen mírně. „Podle našich předpokladů budou v druhém čtvrtletí letošního roku hypoteční sazby ještě klesat. Ve druhém pololetí očekáváme mírný růst. Průměrnou úrokovou sazbu u hypotéky do 80 procent LTV očekáváme letos na úrovni mezi třemi až 3,2 procenta,“ říká Libor Ostatek.

Lidé si na bydlení půjčují míň

Nepříliš velkému růstu úrokových sazeb nahrává i situace na trhu s úvěry. Banky se perou o klienty a úvěry zlevňují. Například na počátku dubna zlevnila Česká spořitelna všechny fixace u hypoték o 0,2 procenta. Už dříve, v únoru, ke zlevnění přistoupily například Air Bank, Komerční banka, Hypoteční banka a rovněž Česká spořitelna. V březnu se pak připojila Equa bank.

Snaze bank získat zákazníka se nelze divit. Hypoteční trh se totiž letos meziročně propadl o několik miliard. Zatímco loni v prvních třech měsících roku půjčily banky na hypotékách podle dat Fincentra 51,6 miliardy korun a poskytlo se za tuto dobu přes 24 tisíc úvěrů, letos to bylo od ledna do března 36,5 miliardy korun a jen 16,4 tisíce nově poskytnutých úvěrů. „Stejně jako celý trh, i my pozorujeme meziroční pokles produkce. Je to způsobeno jednak postupným růstem úrokových sazeb a hlavně uplatňováním horních hranic příjmových ukazatelů DTI (Debt-to-Income, jde o výraz vyjadřující poměr mezi dlužnou částkou úvěru k ročnímu čistému příjmu žadatele – pozn. red.). a DSTI (Debt Service To Income, jde o poměr splátky úvěru hypotéky k čistému měsíčnímu příjmu – pozn. red.), stanovených Českou národní bankou,“ připouští mluvčí Komerční banky Pavel Zúbek.

Podle odhadů Libora Ostatka by se v letošním roce mohl trh s úvěry na bydlení propadnout o 15 procent k 190 až 195 miliardám nově poskytnutých úvěrů.