Příspěvek OSVČ a odklady daní vláda rozšířila kvůli novým opatřením

PRAHA Příspěvek osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ), tzv. kompenzační bonus, 500 korun denně a odklady plateb některých daní mohou nově využít i obory zasažené dnes oznámenými novými opatřeními. Původně se týkal oborů omezených od 14. října. Na středeční tiskové konferenci po jednání vlády o tom informoval ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO).

Ministerstvo financí již dříve upozornilo, že stačí, aby podnikatelé finanční správě zaslali oznámení, že splňují podmínky generálního pardonu ohledně daní, a to i e-mailem. Odklad se týká podle rozhodnutí vlády z minulého týdne všech úhrad DPH, daně z příjmu a silniční daně do konce roku.



Kompenzační bonus se podle Havlíčka týká všech zasažených segmentů, a to i těch, které jsou zasaženy nepřímo a jejich činnost je závislá na uzavřených provozech. „Jde o 500 korun na den a může být zaktivován ve velmi brzké době. Odpovídá to návrhu, který je nyní ve Sněmovně,“ uvedl ministr.

Příspěvek je určen osobám samostatně výdělečně činným, tedy hlavně živnostníkům, a společníkům malých společností s ručením omezeným, které mají společníky nejvýše dva. Sněmovna by měla návrh schvalovat ještě dnes ve stavu legislativní nouze.

Podle vyjádření MF je návrh koncipován flexibilně, takže by se měl bez problémů vztahovat i na nejnovější omezení. Vyplácený příspěvek je fakticky podle zákona vratkou daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti.

O příspěvek budou moci požádat podnikatelé za každý den zákazu či omezení podnikání způsobených vládními restrikcemi, a to v období vymezeném nouzovým stavem od 5. října do 4. listopadu s možností jeho automatického prodloužení. Nyní tak jde až o 15.500 Kč za 31 dní nouzového stavu. Podmínkou je převažující činnost podnikání v oboru, který byl přímo uzavřen v důsledku vládních restrikcí. Další podmínkou je, že zároveň podnikatelé nečerpají podporu v rámci programu Antivirus.

Žádost bude možné podat nejdéle dva měsíce po skončení bonusového období na finanční úřad e-mailem, datovou schránkou, prostřednictvím aplikace Elektronická podání pro Finanční správu (EPO), prostřednictvím poštovních služeb nebo osobně.

Vedle přímo zasažených podnikatelů mohou o příspěvek požádat i podnikatelé, kteří jsou na přímo zavřené obory významně navázáni, například jsou tyto obory majoritními odběrateli jejich služeb. MF zároveň v návrhu nastavilo podmínku, že omezení této činnosti o nejméně 80 procent za období od června do září.

Příspěvek mohou také získat podnikatelé nebo osoby s dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti, jejichž činnost je výrazně navázána na podnikatele v zasažených oborech. Ti musí prokázat práci na dohodu, za kterou veřejným rozpočtům plynou příslušné odvody, po dobu nejméně tří ze čtyř předcházejících měsíců.

Vláda od čtvrtečních 06:00 do 3. listopadu nařídila omezení pohybu a kontaktu s jinými lidmi. Výjimkou jsou cesty do práce, na nákupy, k lékaři nebo za rodinou. Zároveň od čtvrtka do konce nouzového stavu bude uzavřen maloobchod. Výjimku mají prodejny základního sortimentu. Kromě toho bude podobně jako na jaře zakázán prodej služeb v provozovnách.

V rámci první vlny pandemie mohli o podporu žádat OSVČ a společníci malých firem, a to do 7. srpna. Příspěvek v prvním i druhém období činil 500 korun denně. Finanční správa obdržela od OSVČ a společníků malých firem přes milion žádostí a vyplatila zhruba 21,9 miliardy korun.

Pracovníci na dohodu pak mohou v rámci předchozích vládních opatření do 30. listopadu žádat o 350 korun na den za období od 12. března do 8. června, pokud poslední půlrok před začátkem koronavirové epidemie pracovali aspoň čtyři měsíce a odváděli nemocenské pojištění. Do pondělí jim finanční správa vyplatila 123,2 milionu Kč a evidovala 9034 žádostí.