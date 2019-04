Rodinná kasa pod tlakem. Po refinancování hypotéky a úvěrů ušetří manželé měsíčně 12 tisíc korun

Díky refinancování hypotéky i dalších spotřebitelských půjček a citlivému a strategickému domlouvání s bankou šetří manželé Viktorinovi ze Zlínska 12 419 korun měsíčně. Za to už se dá v příštím roce pořídit pěkná dovolená. Úsporu v jejich financích objevil Lukáš Urbánek, finanční poradce Partners.

On pracuje jako stavbyvedoucí, ona je zaměstnaná v prádelně. Vychovávají tři děti. Seznamte se, to jsou Viktorinovi ze Zlínska. V roce 2010 si brali hypotéku na byt. Miloslav si s ohledem na své povolání vyhlédl byt před rekonstrukcí.

„Chtěl jsem mít všechno podle sebe. Bohužel jsem neuměl jednat s realitkami - a ta si vzala neúměrně velkou provizi,“ vysvětluje. Tehdy ještě nespolupracovali s finančním poradcem. Mladí manželé bez většího „finančního polštáře“ si museli vzít ještě další spotřebitelské úvěry na vybavení domácnosti.

Spláceli hypotéku na byt s měsíčními splátkami ve výši 8300 korun a dále spotřebitelské úvěry s měsíčními splátkami 14 000 korun.

Až odezní krize

Dva roky po koupi bytu začali spolupracovat s finančním poradcem Lukášem Urbánkem ze společnosti Partners. Ten se okamžitě snažil o refinancování hypotéky, aby snížil tlak na rozpočet mladé rodiny, ale z důvodu nízkého odhadu ceny nemovitosti se mu to podařilo až o pět let později.

„V roce 2012 ještě doznívala finanční krize, kvůli níž se ceny nemovitostí propadly. Byt manželů Viktorinových měl v této době také nižší hodnotu, která nebyla dostatečná pro zajištění vyššího úvěru, než byl ten původní. Refinancování se tedy povedlo až po pěti letech. Z důvodu postupně se zvyšujících úrokových sazeb jsme nachystali refinancování v předstihu, v roce 2017. A ke splacení úvěru došlo až následně v roce 2018,“ popisuje Lukáš Urbánek.

Zůstatky: hypotéka 862 000 Kč, spotřebitelské úvěry a kreditky 788 000 Kč, měsíční splátky celkem 21 200 Kč Nové řešení: měsíční splátka 8781 Kč a nic víc (měsíční úspora 12 419 Kč = pěkná dovolená v příštím roce)

Lukáš Urbánek své klienty chválí za to, že i když měli několik úvěrů a kreditních karet, vždy své závazky spláceli řádně a včas. Nedostali se tak do bankovního registru hříšníků. „Bylo tedy možné se s bankou dohodnout na konsolidaci a dosáhnout pro klienty vysoké měsíční úspory v domácím rozpočtu,“ vysvětluje ulehčenou vyjednávací pozici poradce. Ještě doplňuje důležitou informaci, že manžele Viktorinovy obdivuje za to, jak dokázali své finanční závazky zvládat.

„S příjmy ve výši zhruba 47 000 korun, se třemi dětmi a měsíčními splátkami 22 000 Kč za úvěry dokázali své závazky řádně splácet. Nyní mají po několika letech strádání možnost začít vytvářet si rezervy a mohou si dovolit jet na pořádnou dovolenou,“ chválí příkladný přístup k rodinnému rozpočtu.

Sám ale ještě není stoprocentně spokojený. „Zvolili jsme takzvanou americkou hypotéku, což bylo to nejlepší, co se v daném čase dalo udělat, ale určitě nejsme spokojeni. Bereme to jako přechodné řešení a už plánujeme další úroveň optimalizace, protože některé kroky se musí dělat postupně,“ vysvětluje své úkoly do dalších měsíců poradce.

Dovolená a pak budovat rezervy

Manželům Viktorinovým se každým měsícem mění život k lepšímu. „Ty peníze jsou znát. Konečně žijeme ve finančním klidu, spadl mi jeden kámen ze srdce a můžeme přemýšlet nad tím, co udělat s penězi, které ušetříme,“ usmívají se spokojení manželé.

Poradce Partners doporučuje vyrazit v létě k moři a užít si pořádnou dovolenou. „Určitě ale budeme chtít naplánovat tvoření finančních rezerv. Plán právě konzultujeme,“ uzavírá.