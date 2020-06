S penězi za zrušené letenky bývá potíž, někdy na tom ale lze i vydělat. Poradíme, jak na to

Praha Koronavirová krize přinesla do letecké dopravy chaos, miliony letů musely být zrušeny. S vracením peněz za stornované relace většina aerolinek, tváří v tvář ubývajícím financím, nespěchá – existují ale i momenty, kdy se na celé situaci dá nenápadně vydělat.

Měli jsme koupené letenky na květen do Madridu (Atén, Dillí či Buenos Aires - dosaďte si cokoli), ale zrušili nám let. Co si máme počít? Takové dilema řešily v minulých měsících miliony cestovatelů, ať se jedná o naplánované dovolené či služební cesty.



Jde o situace, které málokoho potěší: v tom nejmenším případě jde o mrzutý zásah do časového plánování, cestující ale často mají v zakoupených cestovních dokladech také nemalé peníze. A jde i o další návazné služby jako jsou rezervace hotelů, návazná spojení...to všechno může přijít vniveč.

Letecké společnosti registrované v EU sice mají povinnost i v případě tzv. vyšší moci jako jednu z možností kompenzace vůči zákazníkům nabídnout také vrácení peněz (samozřejmě jen v případě, že ke zrušení letenky nedošlo z vůle cestujícího), praxe ale teď ukazuje, že je s tím potíž. Důvod je jednoduchý: cashflow aerolinek spadlo kvůli uzemněným letadlům hluboko do červených čísel a mnohé letecké firmy teď nemají z čeho vyplácet.

Ryanair: za tři měsíce, možná

Zajímavé je srovnání politiky tří největších evropských nízkonákladových společností. Největší z nich, irský Ryanair, sice ještě začátkem dubna peníze za zrušené lety vracel bez velkých prodlev, s prodlužující se krizí ale začal narůstat také časový interval „vratek“. Nyní vypadá situace tak, že firma jako první (a na první pohled téměř jedinou) možnost nabízí tzv. vouchery, tedy virtuální peníze, které zákazníci mohou využít v budoucnu při koupi dalších letenek. Pokud nová letenka v okamžiku přerezervace převyšuje hodnotou tu původní, zákazník musí rozdíl doplatit.



Kdo toho nevyužije, tomu Ryanair slibuje hodnotu voucheru vyplatit, ale až za rok.

Proklikat se na webových stránkách irského dopravce k možnosti refundace hotových peněz dá značnou práci (nabízí se srovnání s legendárními výlukami z plnění u pojišťovacích společností psaných miniaturním písmem na x-té straně) a Ryanair předem upozorňuje, že „vzhledem k velkému množství žádostí bude vyřízení trvat déle než obvykle“. Teprve před několika dny de facto majitel Ryanairu Micharl O’Leary slíbil, že návrat peněz na účty klientů nebude trvat „déle než 12 týdnů“.

Maďarský nízkonákladový WizzAir dopravce nabízí převod 120 procent hodnoty zrušené letenky na zákaznický účet, z něhož se dají platit budoucí cesty. Je ale také možné požádat dalším formulářem o převedení kreditu na peníze (bez 20procentního navýšení). Zkušenosti cestovatelů jsou různé, celkově se ale dá říci, že společnosti komunikuje a kdo chce, k penězům se (s delší časovou prodlevou) dostane.

Pozitivem firmy je, že co do redukce letů jde proti proudu: WizzAir létá do některých destinací již nyní, od července firma prakticky obnovuje „předkoronavirovou“ frekvenci a dokonce zavádí některá zcela nová spojení.

Vyberte si, bez doplatku

Nejvstřícnější politiku má v současnosti britská firma easyJet. Ta sice s obnovením letů nespěchá a podobně jako u Ryanairu její letový řád ještě v červenci a srpnu vykazuje velké „díry“, zato umožňuje bezplatné přerezervace zrušených letů bez doplatku.



V praxi to může vypadat tak, že kdo si koupil např. s větším předstihem letenku za pár stokorun – takové nejsou výjimkou – a let byl kvůli koronavirové krizi zrušen, může si u easyJetu místo toho zabukovat jinou letenku na relace, kde se cenovka obvykle počítá na tisíce. Například z Německa na Kanárské ostrovy, do Portugalska či na řecké ostrovy.

Uvedené schéma přitom nemá mnoho omezení: přerezervovaný let se musí uskutečnit do května 2021 (není ale žádná výluka z hlavní letní sezóny), nezáleží na aktuální cenovce nového letu a musí jít o spojení v rámci evropských zemí. Vyloučeny jsou tedy pouze záměny za lety do Izraele, Turecka či Egypta, takových relací je ovšem v síti aerolinky jen minimum.

I tak samozřejmě existují rizika. Pokud využijete možnosti přerezervace zdarma a firma mezitím zkrachuje (což se ve stávající situaci nedá vyloučit), své peníze už nejspíš neuvidíte.

U všech tří zmíněných společností platí výše uvedené pouze v případě, že jste letenku nakoupili přímo na jejich internetových stránkách. Při nákupu skrze prostředníka se celý proces stává problematičtějším a zejména u pochybných firem roste také možnost, že se peněz nedočkáte.