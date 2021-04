Šetřit na životním pojištění se nevyplácí. Důležitá jsou rizika i pojistné částky

Jeden okamžik, který může všechno změnit. Vážný úraz, náhlá nemoc nebo tragická událost. Myslete na zadní vrátka a pořiďte si kvalitní životní pojištění. Pomůže vám ve chvíli, kdy to bude třeba. Ovšem pozor na to, co si s pojišťovnou sjednáte. Ne všechna životní pojištění vám totiž skutečně pomohou.

ADVERTORIAL Přichází náhle a nečekaně. O to víc člověka zasáhnou. Závažné onemocnění, úraz, či dokonce invalidita? Nejenže tyto události vždy negativně zasáhnou celou rodinu, ale znamenají rovněž značný propad v příjmech. Pomoci v takových chvílích může vhodně zvolené životní pojištění. Hlavním parametrem pojistné smlouvy by však neměla být pouze výše pojistného. To podstatné by měl být především výběr krytí závažných rizik a dostatečně vysoké limity plnění. V tu chvíli vyvstává otázka, jak při výběru pojištění postupovat.

První zásadní otázkou je, jaká rizika pojistit. Většina životních pojištění na trhu je velmi komplexní a nabízí širokou škálu jednotlivých připojištění a jejich variant. Základní pravidlo je však podle Markéty Filové, odbornice na životní pojištění z Generali České pojišťovny, poměrně jednoduché. „Životní pojištění by mělo pokrývat především ta rizika, která jsou spojená se zásadními výpadky příjmu, tedy s pracovní neschopností nebo invaliditou. Do situace, kdy člověk ztratí schopnost vydělávat, se dostane většinou kvůli závažnému onemocnění, v menší míře pak následkem úrazu,“ uvádí Markéta Filová. Ze statistik totiž vyplývá, že zhruba 90 % pracovních neschopností a invalidit v Česku nezpůsobí úraz, ale nemoc. Právě ta je nejčastějším důvodem, proč musejí lidé zůstat doma nebo trávit čas v nemocnici, a ztratí tak schopnost vydělávat. Proto má jakákoliv událost, která změní dočasně nebo trvale zdravotní stav, negativní dopady na kvalitu života. Výpadek příjmu může ohrozit chod domácnosti či schopnost plnit finanční závazky. Chybět nesmějí klíčová rizika Markéta Filová, specialistka na životní pojištění, proto upozorňuje, že by v pojistné smlouvě životního pojištění neměla chybět tato klíčová rizika: pracovní neschopnost, invalidita, závažná onemocnění, ztráta soběstačnosti, případně trvalé následky úrazu. „Pokud je rodina navíc na pojišťovaném finančně závislá nebo existují finanční závazky jako například hypotéka, pak určitě také riziko smrti,“ uzavírá výčet Markéta Filová. Dávno však neplatí, že životní pojištění uzavírá pouze hlava rodiny, která zpravidla vydělává více. Pokud jsou například na příjmu rodičů závislé také děti, je životní pojištění vhodné pro oba, tedy i pro zaměstnanou matku. Vyplatí se ve chvíli, kdy v jejím životě dojde k výpadku příjmu. Pokud je matka samoživitelka, je otázka vhodného životního pojištění o to důležitější. Životní pojištění je důležité nejen pro ty, na jejichž příjmu závisí rodina, ale i pro lidi, kteří (zatím) rodinu nemají, ať už žijí s partnerem, nebo sami. I takzvaní singles mají hypotéky a další finanční závazky a jejich situace je v mnohém složitější v tom, že jsou na tyto závazky sami a nemá jim v případě nouze kdo pomoci. Dobře nastavené životní pojištění přináší jistotu, že při události, jako je nemoc nebo úraz, nezasáhne tato událost také finanční stránku a s tím spojenou životní úroveň. Myslete i na náklady, které běžně máte Vedle výběru rizik je pak při volbě pojištění důležité správné nastavení výše pojistné částky. To znamená, kolik pojišťovna v případě pojistné události vyplatí. „Pojištění by mělo být sjednáváno primárně s cílem kompenzovat výpadek příjmu, proto doporučuji nastavit pojistné částky podle aktuálního čistého příjmu domácnosti. Tak nebudete v případě nepříznivé životní situace čelit poklesu příjmu a budete mít i nadále k dispozici stejné množství prostředků, jako kdyby k této události nedošlo. Rodinný rozpočet tak nebude ohrožen,“ vysvětluje Markéta Filová, odbornice na životní pojištění z Generali České pojišťovny. Užitečné je zohlednit v pojistných částkách i veškeré výdaje, které je nutné měsíčně hradit. Nejedná se jen o spotřebitelské úvěry či hypotéky, ale také o běžné provozní náklady spojené s chodem domácnosti, například potraviny, oblečení, účty za telefon, energie a další. Hranice, která odlišuje produkty Odborníci doporučují se při výběru pojištění a při porovnávání jednotlivých nabídek neřídit pouze cenou, ale aktivně se zajímat o parametry pojištění. Důležité je si pečlivě prostudovat pojistné podmínky, především výluky z pojištění. Těmi se produkty jednotlivých pojišťoven výrazně liší. „Dá se říci, že zde bývá právě ta hranice, která odlišuje kvalitní pojistné produkty od těch levných,“ říká Markéta Filová. Nastavení pojistné smlouvy je individuální záležitost. Vždy by se měla zohledňovat konkrétní situace jednotlivce či rodiny a také finanční bilance, výše dostupné finanční rezervy a hodnota majetku. Proto je dobré navštívit pojišťovacího poradce. „Toho kvalitního pozná člověk velmi jednoduše. Než začne připravovat návrh konkrétního pojištění, zeptá se na požadavky a cíle a provede individuální analýzu. Jen tak totiž dokáže doporučit vhodné řešení,“ shrnuje Markéta Filová.