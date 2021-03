Sněmovna asi schválí širší pravomoci ČNB, hypotéku snáze dostanou mladší páry

Praha Vládní novelu rozšiřující pravomoci České národní banky u regulace hypoték schválí Sněmovna zřejmě jen s drobnou úpravou z rozpočtového výboru. Předloha má mimo jiné dát ČNB zákonnou pravomoc stanovovat podmínky pro získání úvěrů na bydlení. Dosud může dávat bankám pouze doporučení, která ale nejsou právně závazná. Vládní návrh počítá s výhodnějšími podmínkami u žadatelů ve věku do 36 let. V dílčím hlasování poslanci podpořili návrh, aby mladší než 36 let mohl být jen jeden z manželů nebo registrovaných partnerů.

Ostatní pozměňovací návrhy sněmovní většina odmítla. Po odhlasování pozměňovacích návrhů si klub TOP 09 vyžádal přestávku na poradu. Závěrečné hlasování se má odehrát až poté, tedy až po 11:00.

Novela také rozšiřuje možnosti ČNB ohledně uzavírání obchodů na finančních trzích. Bude moci obchodovat s více instrumenty i více partnery. Sněmovna už tuto možnost schválila loni, ale omezila ji jen do konce letošního roku. Vláda navrhuje, aby platila trvale.