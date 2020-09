Stát opět zvýší daň z kuřiva. Zdražení by se mělo týkat především vyznavačů zahřívaného a řezaného tabáku

Praha Od ledna se musí 2,5 milionu kuřáků u nás připravit na další zdražení tabákových výrobků. O tom, které zdraží a o kolik, rozhodnou poslanci koncem září. Varianty jsou tři a utkají se mezi sebou i sami zákonodárci vládního hnutí ANO.

Zatím to vypadá, že si ministerstvo financí (MF) v novém návrhu daňových změn, předloženém poslancem za ANO Janem Volným, tentokrát došláplo ze všeho nejvíc na vyznavače zahřívaných tabákových výrobků a vlastnoručně balených cigaret. Zvýšení by se tedy týkalo náplní do elektronických strojků IQOS a glo a také řezaného tabáku.

Zatímco krabička cigaret by oproti dnešku podražila v průměru o čtyři koruny, krabička 20 kusů náplní zahřívaného tabáku by mohla zdražit o zhruba 12 až 15 korun. Nejmenší dostupné (30gramové) balení řezaného tabáku, odpovídající přibližně dvěma krabičkám klasických cigaret, by podražilo z nynějších zhruba 120 korun na téměř dvojnásobek. Zmizela by tak úplně cenová výhoda řezaného tabáku oproti cigaretám.

Jeden cenový skok za druhým

Už letošek byl z pohledu zdražení kuřiva rekordní. Ale dosud cenově rostly všechny kategorie stejným poměrem. Na jaře vlivem historicky největšího nárůstu daně podražila krabička cigaret zhruba o 12 korun na průměrně 101 korunu. Nyní k tomu ještě, jak nedávno informovaly LN, některé tabákové firmy postupně zdražují o další čtyři koruny.

Podle původního plánu MF, projednaného s výrobci i na vládě, měla sazba v následujících třech letech narůstat konstantně o pět procent – pro všechny kategorie, tedy pro cigarety a také – i díky nižší dani levnější – řezaný a zahřívaný tabák.

Krátce před projednáním v rozpočtovém výboru sněmovny však ministerstvo dodalo prostřednictvím pozměňovacího návrhu poslance Volného variantu, která zachovává pětiprocentní zvýšení daně u cigaret, ale o 79 procent zvyšuje pro příští rok sazbu ze zahřívaného i řezaného tabáku. Státu by to mělo v příštím roce přilepšit na klesajícím inkasu tabákové daně částkou 2,3 miliardy korun.

„Je to pro nás nepochopitelný šok. Stát by tak v podstatě zlikvidoval celou kategorii řezaného tabáku, protože ho zdraží nad úroveň klasických cigaret,“ reaguje Kamil Provazník, jednatel tabákové společnosti Imperial Tobacco.

Volného (ministerský) návrh zvyšuje daň například u 30gramového balení řezaného tabáku z nynějších 74 na 132 koruny a třeba u krabičky 20 náplní zahřívaného tabáku Heets (cena v trafikách přes 100 korun) do strojků IQOS od firmy Philip Morris daň zvyšuje z 15 na necelých 27 korun.

Je tu však ale další pozměňovací návrh z dílny ANO – poslance Marka Nováka a jeho tří kolegů. A ten zachovává přiměřené zvýšení daně u cigaret i řezaného tabáku a podstatně prodražuje jen zahřívaný tabák.

„Zahřívaný tabák je oproti cigaretám výrazně méně zdaněn, což má obrovské dopady na příjmy státního rozpočtu ze spotřebních daní. Jen v loňském roce stát na tomto daňovém zvýhodnění zahřívaného tabáku tratil zhruba dvě miliardy korun,“ zdůvodňuje Novák svůj návrh.

Zvyšovat daň podobným způsobem u řezaného tabáku k balení cigaret by se podle něj nemuselo státní kase vyplatit kvůli hrozbě přechodu kuřáků k levnějším pašovaným a padělaným cigaretám.

Pak je tu ještě návrh poslance ODS Zbyňka Stanjury, který na rozdíl od dvou předchozích získal podporu rozpočtového výboru sněmovny. Stanjura navrhuje pro příští rok zvýšit daň místo pěti o deset procent, ale při zachování nynějšího poměru mezi jednotlivými druhy kuřiva. A zdražení pro následující rok by pak bylo menší.

Třetí verze s podporou výboru

Taková varianta je částečně přijatelná i pro tabákové firmy, včetně lídra Philip Morris, jehož IQOS s náplněmi Heets ovládá český trh zahřívaných tabákových výrobků ze zhruba 90 procent. Zbytek připadá na konkurenční glo od firmy BAT.

Ministerstvo financí nižší sazbu daně oproti klasickým cigaretám už od doby jejího zavedení zdůvodňovalo potřebou zohlednit, že zahřívaný tabák škodí lidskému zdraví méně než cigarety. Tím se MF řídilo i ve vládou v květnu schválené verzi tohoto nového zdanění tabáku.„Z hlediska předvídatelnosti podnikatelského prostředí by bylo nejlepší schválit původní návrh, který prošel připomínkovým řízením a byl schválen vládou,“ reaguje šéf oddělení vnějších vztahů firmy Petr Šebek.

Na dotaz LN, co vedlo ke spěšnému přepracování vládní verze do podoby návrhu poslance Volného, však zástupci ministerstva ani jeho šéfka Alena Schillerová (za ANO) do uzávěrky tohoto vydání neodpověděli.