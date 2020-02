Stravenkové společnosti zatajují provize u e-stravenek. Poplatky jsou u nich vyšší než u papírových

Praha Stravenkové společnosti podle předsedy maloobchodního Družstva CBA Romana Mazáka zatajují obchodníkům ve smlouvách vysoké provize u elektronických stravenek. Poplatky jsou podle něj vyšší než u papírových, uvedl Mazák. Stravenkové společnosti uvedly, že mají transparentní ceníky. Podle vydavatele platebních karet Mastercard se díky stravenkovým kartám podařilo eliminovat nedohledatelné finanční úniky, které byly u papírových stravenek.

Pro elektronické stravenky platí podle Mazáka násobně vyšší provize než u debetních karet. Stravenkové firmy požadují po obchodnících provizi za akceptaci svého elektronického nosiče, uvedl. Skrytý je podle něj poplatek, který stravenkové nebo benefitní společnosti chtějí po bance. „Jeho výše dosahuje až 2,5 procenta, avšak může být i vyšší, banka ho pak následně požaduje po obchodníkovi,“ doplnil Mazák. Praktiky stravenkových firem předseda šumperského Družstva CBA, které sdružuje přes 1000 menších prodejen, přirovnal k takzvaným šmejdům.

Generální ředitel Mastercard pro Českou republiku a Slovensko Michal Čarný uvedl, že se jedná o poplatky, nikoliv provize. „Stravenkové karty jsou jiný produkt než standardní platební karty. Mají jinou akceptační síť, která je menší a jinak náročná na správu, proto jsou v tomto případě mezibankovní poplatky vyšší. Mastercard má u svých produktů, včetně těch stravenkových, nastavena pravidla vždy transparentně a například u stravenkových produktů s vyšším mezibankovním poplatkem 2,5 procenta je vydavateli výslovně zakázáno účtovat obchodníkům, kteří tyto karty přijímají, jakékoliv další provize,“ doplnil.

Podle Mazáka je ale pro obchodníka téměř nemožné se o těchto platbách při podpisu smlouvy dozvědět. „Pokud člověk není expert na danou problematiku nebo si nemůže opatřit další podrobnosti, nemá šanci cokoliv zjistit. Při úhradě 100 korun, ať už elektronickou stravenkou či benefitní kartou, se tak výše provize může pohybovat mezi šesti až sedmi korunami. Z drtivé většiny přitom odchází velkým stravenkovým společnostem do zahraničí. Správně by přitom měla zůstat v Česku, kde se později může pozitivně promítnout do příjmů státního rozpočtu,“ uvedl. Řešením situace je podle něj stravenkový paušál, který chce jako nedaněný příspěvek pro zaměstnance zavést vláda. Měl by fungovat jako další možnost vedle stravenek.

Výkonný ředitel společnosti Benefit Management Václav Kurel uvedl, že Družstvo CBA neakceptuje stravenkové karty firmy a odmítá o podmínkách jejich přijímání jednat. „Zřetelně jim komunikujeme naši výši provize, což je jedna procentní sazba. A buď provizi inkasujeme od banky, nebo přímo od obchodníka. Nikde ji neinkasujeme od obou zároveň,“ řekl Kurel.

Podle šéfky komunikace stravenkové společnosti Endered Daniely Pedret poplatky, které Mazák zmiňuje, neurčuje stravenková společnost, ani je nevyžaduje po bance. Existenci skrytých poplatků ve smlouvách odmítá také firma Sodexo Benefity. „Díky alternativním způsobům proplácení, které nově nabízíme, se mohou naši partneři dostat až na nulové poplatky. Všechny tyto možnosti našim partnerům aktivně komunikujeme a jsou i zveřejněny na našich webových stránkách,“ uvedla mluvčí společnosti Tereza Knířová.

Na zavedení nedaněného stravenkového paušálu pro zaměstnance se v polovině ledna dohodla vládní koalice. Daňové zvýhodnění paušálu by mělo zůstat stejné jako u stravenek, v případě stokorunové stravenky by tak zaměstnanci měli mít 55 korun za každý odpracovaný den. Změna má být součástí daňového balíčku, který by měl platit od roku 2021. Odbory se obávají, že zaměstnavatelé budou peníze určené na stravenkový paušál zneužívat. Plán naopak podporují provozovatelé hotelů, restaurací a také někteří podnikatelé, kteří nyní část hodnoty stravenek odvádějí stravenkovým firmám.