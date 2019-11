Tripartita se neshodla, o minimální mzdě rozhodne vláda. Maláčová požádala premiéra o svolání koaliční rady

Praha Tripartita se v pondělí neshodla na zvýšení minimální mzdy pro příští rok. O růstu proto rozhodne vláda. Na twitteru to oznámila ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). Dodala, že požádala premiéra Andreje Babiše (ANO) o svolání zástupců koaličních stran, aby se na přidání dohodli co nejdřív. Odboráři požadovali růst minimální mzdy o 1 650 korun, tedy z nynějších 13 350 na 15 000 korun. Zaměstnavatelé by přidali nejvýš 700 korun

„Tripartita se v pondělí neshodla na zvýšení minimální mzdy. Rozhodnout bude muset vláda. Hned po jednání jsem proto požádala pana premiéra o svolání koaliční rady. Není na co čekat,“ uvedla Maláčová.

Minimální mzdu stanovuje vláda svým nařízením. Vycházet by měla z dohody odborů a zaměstnavatelů. Ti se ale na růstu obvykle neshodnou, takže částku určí kabinet. Ministerstvo práce připravilo návrh tří verzí s navýšením o 1150, 1350 a 1650 korun. Na přidání se tak budou muset shodnout koaliční strany. Maláčová se klonila ke střední verzi s navýšením o 1 350 korun na 14 700 korun. Vicepremiérka a ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) už dřív řekla, že zvýšení minimální mzdy by mělo držet krok s růstem ostatních mezd. Podle prognózy ministerstva financí by výdělky příští rok měly růst o 5,9 procenta. Ministerstvo práce v podkladech uvádí, že by se průměrná mzda měla zvednout v roce 2020 o 5,5 procenta.