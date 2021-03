Trumpovy šeky v Česku narazily. Banky je neberou, mají na to právo

Praha Čechoameričané, kteří kvůli koronaviru nemohli odletět domů, zůstali v Česku a chtějí si nechat proplatit šek s podporou od vlády někdejšího amerického prezidenta Trumpa, mají problém. Banky je nechtějí proplatit.

„Uvízli jsme s manželkou v Praze. Přiletěli jsme sem loni 9. ledna, protože tady máme svůj druhý domov, ale zpátky do New Yorku za dětmi a vnoučaty už se nám odletět nepodařilo. A to jsme měli už dvakrát zabukovaný let,“ líčí Frank Reiss, bývalý poradce prezidenta Václava Havla, který se do Spojených států vystěhoval v roce 1968. „Ale co, letenky jsou platné dva roky, to určitě stihneme,“ říká optimisticky.

Pouze roční splatnost však má šek na 600 dolarů, který pan Reiss coby občan USA loni dostal od administrativy dosluhujícího amerického prezidenta Donalda Trumpa v rámci přímých finančních podpor domácnostem. Ale v Česku narazil na to, že banky nechtějí šek přijmout.