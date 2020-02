Účastníků doplňkového penzijního spoření loni přibylo 18 procent. Naspořeno je takto 60 miliard korun

Praha Počet účastníků doplňkového penzijního spoření, které nahradilo od roku 2013 penzijní připojištění, loni vzrostl o 18 procent na 1,139 milionu. Objem takto spořených peněz stoupl o 41 procent na 60 miliard korun. ČTK o tom ve středu informovala Asociace penzijních společností ČR.

V transformovaných fondech původního penzijního připojištění, do kterých již nelze vstupovat, zůstávalo na konci loňského roku 3,3 milionu účastníků. Celkový objem peněz v těchto fondech činil 427 miliard Kč.

„Ačkoliv se účastnické fondy doplňkového penzijního spoření podílejí na třetím pilíři penzijního připojištění jen 26 procenty klientů a 12 procenty peněz, vytvořily v roce 2019 za celý sektor 38 procent zisku. Díky rozmanitosti investičních strategií dosahují vyšší výnosnosti než původní penzijní připojištění,“ komentoval výsledky prezident asociace Aleš Poklop.

V doplňkovém penzijním spoření v roce 2019 přibylo 56 500 účastníků s příspěvkem zaměstnavatele, což byl nárůst o 29 procent. Zaměstnavatelé přispívali 274 000 účastníků. Průměrný měsíční příspěvek zaměstnavatele za rok 2018 dosáhl 989 Kč, byl tak o 16 Kč vyšší než v roce 2018.

Hospodaření účastnických fondů bylo v roce 2019 úspěšné. V průměru loni skončily konzervativní účastnické fondy se ziskem 2,1 procenta, vyvážené fondy se ziskem 10,7 procenta a dynamické 18,9 procenta. Všechny byly ziskové a nahradily klientům ztráty z roku 2018.

Transformované fondy vytvořily loni souhrnný zisk 5,3 miliardy Kč. Vzhledem k růstu cen a konzervativnímu složení portfolií ale nelze u nich předpokládat zhodnocení nad inflací. Jejich podrobnější výsledky z hlediska zhodnocení za uplynulý rok budou zveřejněny až po valných hromadách penzijních společností.

Nové smlouvy o penzijním připojištění bylo možné uzavírat do 30. listopadu 2012. Od ledna 2013 je možné uzavírat pouze smlouvy o doplňkovém penzijním spoření. To je jiné především v nutnosti výběru investiční strategie. Nové fondy už neručí za to, že případná ztráta nesníží úspory klienta, a nebudou ani vyplácet polovinu naspořených peněz po 15 letech. Naopak nabízí možné vyšší zhodnocení.