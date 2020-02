VIDEO: Dům bych sama neutáhla. Z Renty z nemovitosti jsem platila i ošetřovatelku dceři

PRAHA Na českém trhu je již několik let produkt, který je v zahraničí u seniorů velmi populární, jedná se o zpětnou hypotéku neboli Rentu z nemovitosti. Nabízí ji jediná finanční společnost FINEMO.CZ, která je regulována Českou národní bankou. Tohle je příběh jedné z klientek, která si zpětnou hypotéku pořídila, aby nemusela opustit svůj dům.

Helga Vychopňová je vitální a energická dáma. Málokdo by hádal, že se narodila před Druhou světovou válkou. Žije ve svém domě v lázeňském městě. Když jí před lety zemřel manžel, stála před složitým rozhodnutím.



„Ze svého důchodu bych dům neutáhla. Neměla bych peníze na provoz a nezbytné opravy, které stavba z roku 1927 postupně vyžadovala,“ říká Helga Vychopňová. Navíc si s ní osud ošklivě pohrál. Její dcera onemocněla dětskou mozkovou obrnou a potřebuje neustálou péči. I tu přestala po smrti muže zvládat, zvlášť když se dceři zhoršovala pohyblivost.

Hypotéka pro seniory Renta z nemovitosti je určena pro lidi nad 60 let, kteří vlastní nemovitost, kterou nechtějí prodat, a potřebují řešit svou finanční situaci. Jedná se vlastně o hypotéku, tedy o úvěr zajištěný nemovitostí. Renta je vyplácena klientovi buď jednorázově, nebo formou pravidelné splátky, případně kombinací obou variant. Klient přitom zůstává majitelem svého domu či bytu. Úvěr je splatný až po jeho úmrtí nebo odstěhování, případně kdykoli dle přání klienta.

„Mohla jsem dům, který postavil můj dědeček, prodat. Zájemci by se našli, ale já jsem tady od patnácti let, žiju tady celý život a za žádnou cenu jsem nechtěla odejít, protože mě se tady žije opravdu dobře," říká seniorka. Našla si finanční produkt, díky kterému získala finanční hotovost a přitom nemusela dům opustit: Rentu z nemovitosti.

O rentě se poprvé dozvěděla z německé televize, kterou sleduje: „Říkala jsem si: To by bylo něco pro mne. Dostat peníze a přitom se nemuset nikam stěhovat.“ Pak objevila českou firmu FINEMO.CZ, která Rentu z nemovitosti nabízí a oslovila ji.

„Přijel zástupce firmy, měla jsem z něj dobrý pocit. Pocit, že není podrazák. Všechno jsme si vyříkali. Já jsem mu vysvětlila své důvody, proč chci tento finanční produkt využít. Zařídila jsem odhadce nemovitosti a pak nastala velká podpisová akce,“ vzpomíná paní Vychopňová.

Už při podpisu smluv věděla, na co peníze využije. „Moje dcera je postižená. Prodělal dětskou mozkovou obrnu. Přestala chodit, ale mentálně byla naprosto v pořádku. V ústavu je o ní opravdu bezvadně postaráno. Hlavně po stránce fyzické. Říkala jsem si, že se domluvím s paní ředitelkou toho zdravotnického zařízení, aby pro mojí dceru našli asistenta, který by alespoň pár hodin denně četl.“ To se také stalo.

Další investice si vyžádal předválečný dům. Seniorka nechala opravit garáž, kde byla špatná střecha i okapy.

Toho, že si zvolila Rentu z nemovitosti od FINEMO.CZ, rozhodně nelituje. „Naopak bych něco takového doporučila všem, kteří mají urovnané rodinné vztahy, mají nemovitost a potřebují peníze.“