Vláda schválila odklad splácení úvěrů a hypoték. Žadatelé musí prohlásit, že to je kvůli pandemii

Vláda schválila odklad splácení úvěrů a hypoték sjednaných před 26. březnem až na půl roku. Kreditních karet a kontokorentů se to netýká. Lidé a firmy musí o odklad splátek požádat a prohlásit, že to je kvůli pandemii. Banky to zkoumat nebudou. Přerušeno bude splácení úroků i jistiny.

Vláda také schválila novelu zákona o spotřebitelském úvěru. Rozšiřuje okruh úvěrů s maximální sankcí za opožděné splátky. Nově to bude i pro úvěry OSVČ.